VIDEO – ¿Con Kel Calderón?: Pangal Andrade confiesa haberle sido infiel a Melina Noto

4 de Septiembre de 2024

El participante reveló que su pareja está al tanto de la situación, y los usuarios en redes sociales apuntaron a la abogada como la tercera persona en cuestión.

En el reciente episodio de ¿Ganar o Servir? se realizó una actividad en la que Pangal Andrade hizo una impactante confesión: admitió haberle sido infiel a su actual pareja, Melina Noto.

Esta revelación causó un gran revuelo tanto entre sus compañeros del reality como en los espectadores del programa, generando una ola de reacciones en redes sociales.

A raíz de sus declaraciones, se volvió a poner en el centro de la atención a su ex pareja, Kel Calderón, quien ha sido apuntada como la posible tercera persona en esta situación.

Pangal Andrade confiesa infidelidad a Melina Noto

En el capítulo del martes, se llevó a cabo una dinámica en la que los participantes del encierro debieron contestar a las preguntas formuladas por otros ex chicos reality.

La primera pregunta fue realizada por Miguelito, quien puso a Pangal Andrade entre la espada y la pared: “¿Qué pasaría si tú, estando allá adentro, te enteras de que tu polola te fue infiel acá afuera?”, le consultó el ex Morandé con Compañía.

“Primero que todo le preguntaría siempre a ella, no haría juicio antes de saber y que me cuente todo ella”, respondió el capitán de Soberanos, pero dejó en claro que no sería de su agrado.

Aprovechando el momento, el conductor del programa, Sergio Lagos, le preguntó a Pangal si había vivido una situación así. Fue allí, que el deportista extremo sorprendió con su respuesta.

“Yo me he portado mal, lo reconozco. Ella sabe, fue hace tiempo, salió en todas partes, todo se sabe y no es bueno. Fue hace años, estábamos recién partiendo”, confesó Pangal.

Tras esto, el participante se mostró arrepentido y manifestó: “Es terrible, pero es más terrible para ella, hay que contarlo todo no más, asumir, no queda otra. Todos se mandan caga***, yo creo. Me perdonaron y ahora estoy enamorado hasta las patas, me quiero hasta casar”.

La vinculación de Kel Calderón a la infidelidad de Pangal

Tras la ruptura de la relación entre Pangal Andrade y Kel Calderón, el deportista extremo inició un romance con Melina Noto, con quien actualmente lleva más de cinco años en pareja.

Sin embargo, las cosas no habrían comenzado bien entre ambos, ya que al comienzo de su vínculo empezaron a sonar fuertes rumores sobre una infidelidad. Esto se intensificó luego que en el portal Infama, en febrero de 2020, afirmaran que Pangal había sido visto viajando a Brasil con la abogada.

“Meli trató de ocultar información diciendo que estaban en un cumpleaños a la fecha del viaje. Cosa que era mentira, después aparecieron las fotos de Kel con Pangal en el aeropuerto. Él le asumió la verdad y ella lo perdonó”, comunicó el medio en su momento.