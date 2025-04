FOTO – Melina Noto comparte la primera ecografía de su hijo junto a Pangal Andrade

4 de Abril de 2025

Por su parte, Pangal Andrade estuvo invitado en ¡Hay que Decirlo!, donde relató cómo se enteró que sería padre junto a la trasandina, luego de llegar de un viaje desde Isla de Pascua.

Compartir

Melina Noto compartió en redes sociales la primera ecografía de su embarazo, luego de asistir a un control médico junto a Pangal Andrade.

La animadora de TNT Sports expresó que “puede que sepamos el sexo, si es que quiere mostrarse la guagüita, sino no sabemos”, en una actividad a la que sumó Austin Palao, ex chico reality y gran amigo de Andrade, quien es llamado padrino por la pareja.

“Está hermosit@. Aún no sabemos el sexo, pero está sanit@ e inquiet@ es seguro”, agregó Melina Noto.

Por su parte, Pangal Andrade estuvo invitado en ¡Hay que Decirlo!, donde relató cómo se enteró que sería padre junto a la trasandina, luego de llegar de un viaje desde Isla de Pascua.

“Llegué romántico, era el 14 de febrero dije yo…. Llevaba como 12 días afuera, venía a lo maldito… Le dije: Gordita, voy con todo“, indicó, agregando que “en la mesa había una cajita de zapatos y un aro de luz… La abro y estaba emocionado un poco, como que no entendía, habían unos zapatitos de guagua y dos test que decían positivo”.

“Le dije: ¿Es verdad o me estay? ¿Es una broma?, me dice que no. Ahí la abracé, le di un besito”, cerró el deportista extremo y chico reality.