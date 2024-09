Quién es Emily Armstrong, la nueva vocalista de Linkin Park

Actualizado el 6 de Septiembre de 2024

La reconocida agrupación lanzó un sencillo tras siete años de inactividad y anunció una gira mundial.

La famosa banda Linkin Park anunció este jueves su regreso a los escenarios y, junto con ello, confirmó la incorporación de Emily Armstrong como la nueva vocalista del grupo.

Después de siete años desde su último lanzamiento, la agrupación detrás de éxitos como In The End y Numb informó que estará de vuelta con un nuevo álbum de estudio titulado From Zero, que se publicará el próximo 18 de noviembre.

Por otro lado, tras el estreno del disco, la agrupación estadounidense iniciará una gira a nivel mundial. Este anuncio se realizó junto con el lanzamiento de un sencillo con videoclip llamado The Emptiness Machine.

Emily Armstrong, la nueva vocalista de Linkin Park

Emily Marcia Armstrong es una cantante y compositora estadounidense de 38 años, que comenzó a tocar la guitarra y escribir canciones desde que era niña.

Su carrera despegó como cantautora y guitarrista de la banda Dead Sara, con la que lanzó tres álbumes de estudio y realizó una gira en 2010.

Originalmente conocida como Epiphany, la banda cambió su nombre a Dead Sara tras fundar su propio sello independiente en el mismo año. Bajo él, lanzaron su álbum debut homónimo que también sirvió para bautizar al grupo.

Sin embargo, luego de siete años en pausa, Linkin Park regresa a la escena musical y ha confirmado a Emily Armstrong como la nueva voz del grupo, ocupando el lugar del difunto Chester Benington.

Además, se une a la banda Colin Brittain, reconocido autor y productor de artistas como G Flip, Illenium y One OK Rock, quien asumirá el rol de baterista.