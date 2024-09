VIDEO – “No sentía que me querías en tu vida”: la sincera confesión de Michelle a Pedro en Gran Hermano

12 de Septiembre de 2024

La brasileña quiso abordar la distancia que mantuvieron en los últimos años, lo que permeó en la amistad que tienen.

En el episodio de este miércoles de Gran Hermano, Michelle Carvalho se acercó a Pedro Astorga para conversar sobre su relación de amistad que data de hace, por lo menos, unos 12 años.

La brasileña quiso aclararle al deportista sus “molestias” que tuvo en ese entonces y le explicó que “siento que tuvimos ambos mucha presión sobre nosotros, sobre nuestra relación. Ejemplos: cuando te iba a visitar, sin ninguna intención más que amistad, que se hablara, que fuera noticia, que saliera en todos lados (…) Creo que siempre hubo mucha presión que pasara algo y pasa hasta hoy“.

“Siento que de tu parte al menos, siento que te frenó el tener una relación conmigo más de amistad, de verte más frecuentemente, que fuera más normal llamarte y saber de tu vida. Sentía que no sé si fuera a ser una molestia. No sentía que me querías en tu vida. Por ese tema que seas tan reservado a veces uno no sabe cómo meterse ahí, que no te sientas incómodo”, agregó.

Ante las palabras de Michelle, Pedro le aclaró en Gran Hermano que “no me paso rollos como en el qué dirán. Si es natural está todo bien, pero… Quizás deberíamos tratar de generar un poquito más de instancia. Ya son muchas veces que el destino nos ha juntado“.

“Floja”

Si bien la brasileña llevaba unos minutos llorando, luego de que se abrazara con Pedro, él le preguntó el motivo de sus lágrimas, a lo que la ex modelo le respondió que se debe a un comentario que le dijo respecto a que no se cuidaba por “floja”, lo que “me dolió un montón”.

“Creo que por la poca comunicación que tenemos afuera tú no sabes todo lo que me ha pasado estos últimos años, he sufrido caleta. Consecuencias no solo mentales, sino que físicas”, comenzó explicando.

En esa misma línea, indicó: “Que me hayas dicho eso me dolió, pero entiendo porque tampoco tenemos tanto contacto afuera. Todos esos años me gustaría haber tenido más contacto contigo, que hubiera sido más fluido, tenerte más presente en mi vida porque siempre te aprecié mucho y no se daba. Pero se dio acá”.

Astorga, en tanto, se disculpó con Carvalho. “Si te dije floja era por cositas pequeñitas y cosas que vivimos en el día a día. Lamento mucho, me duele mucho que te haya hecho daño, pero nunca fue con mala intención“, señaló, y aseguró que aún tiene muchas cosas que sanar.

“Estamos a tiempo. Tú sabes que puedes siempre contar conmigo. Para las cosas importantes siempre estoy, puedes contar conmigo”, cerró el deportistas.