VIDEO – Michelle Carvalho cuenta por qué no prosperó su relación con Pedro Astorga

21 de Julio de 2024

Los amigos se besaron frente a todos sus compañeros de Gran Hermano.

La intensa amistad entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga se ha intensificado desde que ambos ingresaron al programa Gran Hermano de Chilevisión.

Aunque los influencers se conocieron hace 12 años, cuando participaron en el reality show Pareja Perfecta de Canal 13, la relación amorosa nunca prosperó.

“Nunca me pareció atractivo para relacionarse, porque es muy cerrado. Es muy buen chico, pero para mí, como hombre, para yo pololear, besar y acostarme, le falta como personalidad. Es como muy retraído, muy tranquilo, muy de paz, muy de amor”, le dijo Michelle a Sebastián Ramírez.

“Nunca me metí ahí. Entonces, ni siquiera sé cómo es él con las minas con las que sale, porque nunca me atrajo”, agregó Carvalho.

Junto a ello, la influencer reconoció que le tiene mucho cariño al deportista y publicista, “es como un hermano”, pero que “nunca me atrajo para una relación, porque siento que no hay conexión para una relación, para salir con él”.

“Yo necesito alguien hablador, (que diga) vamos para allá, vamos para acá. Que le guste vestirse bien, ir a eventos conmigo. A él no le gustan esas cosas”, comentó Carvalho.

En ese sentido añadió que “yo trabajo harto, voy a mucho evento. A mí me gusta por ejemplo estar saliendo, comer afuera, ir al cine, viajar. Y él tiene muy completo su mundo ya, que es su casa, estar ahí en el campo, viajar y hacer kayak”.

“Y alguien que quiera meterse ahí, tiene que estar en la misma sintonía que él”, sentenció Michelle.

El beso de la pareja en Gran Hermano

A pesar de lo anterior, los amigos se besaron frente a todos sus compañeros de Gran Hermano tal como una escena de la película La Dama y el Vagabundo.

Mientras comían tallarines, Michelle Carvalho empezó una dinámica de besos entre sus compañeros y aunque Pedro Astorga no quería jugar, sí accedió con la modelo.

“El barco aún no se hunde. Pedro y Michelle se besaron”, “A mi no me engañan, ahí no solo hay cariño, hay amor… Es solo ver la cara de Pedro al besar a Michelle“, fueron parte de los comentarios de los televidentes.