Pampita habría terminado su relación con Roberto García Moritán: “Ella se cansó”

Actualizado el 20 de Septiembre de 2024

En medio del escándalo por el supuesto término de la relación, el ministro del gobierno argentino, decidió romper el silencio.

Una fuerte ola de rumores vive Argentina luego que programas trasandinos señalaran que Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, habría terminado su relación con Roberto García Moritán.

“Me cuentan que Moritán suspendió toda su agenda ministerial en la última semana“, aseguró el animador argentino Ángel de Brito en el programa LAM.

En tanto, la periodista trasandina, Yanina Latorre indicó que “alguien del entorno cercano a Pampita me cuenta que está separada. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona. Me dicen que él está muy en su rol político y que no genera un peso, y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo”.

Junto a ello, Latorre agregó: “Ella (Pampita) le reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido, que se enamoró y se casó porque le pareció un dulce, y textual: Después se fue dando cuenta que es un nabo”.

“No existe infidelidad”

En medio del escándalo por el supuesto término de la relación, el ministro del gobierno de Javier Milei, decidió romper el silencio con una publicación en sus redes sociales.

“No existe infidelidad ni hay tercero en discordia. Hace cinco años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero NO estamos separados”, comenzó asegurando García Moritán.

“Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor”, añadió.

Tras ello, Pampita decidió darle Me Gusta a la publicación de su marido, interacción que medios argentinos atribuyen a una muestra de apoyo a las palabras de Roberto García Moritán.