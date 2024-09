“Un álbum pop mediocre”: las duras críticas que enfrenta Katy Perry con su nuevo disco

Actualizado el 23 de Septiembre de 2024

La producción de la artista estadounidense ha recibido desfavorables críticas, ya que no cumplió con las altas expectativas que se tenían de Perry.

A pesar de las exitosas presentaciones de Katy Perry en los MTV VMAS 2024 y en el Festival Rock in Rio, la cantante estadounidense ya enfrenta sus primeras críticas tras el lanzamiento su nuevo disco, titulado 143.

El viernes 20 de septiembre, la intérprete de Firework y Dark Horse estrenó su séptimo trabajo musical de estudio, pero varios medios de comunicación se han referido en duros términos sobre este, demostrando que sus últimos singles no han convencido a la crítica.

El primer vistazo de este álbum en televisión se pudo ver durante su performance en los Video Music Awards, donde presentó dos sencillos: I’m His, He’s Mine, con la sorpresiva aparición de Doechii, y Lifetimes.

“Me propuse crear un álbum dance-pop audaz, exuberante y festivo con la simbólica expresión numérica 143 del amor como mensaje principal“, explicó la artista, confesando que el título es un código numérico que significaba te amo en los 90.

Las desfavorables críticas que recibió el nuevo disco de Katy Perry

Dentro de las críticas que recibió Katy Perry se encuentra la del medio Variety, que sostuvo que “el álbum es plano, y se desliza sobre cascadas de clichés líricos e ideas musicales que rara vez alcanzan su máximo potencial”.

Por su parte, el portal Independent manifestó: “El sentido del humor que impulsó a Perry al estrellato internacional se reemplazó por un cansancio (o quizás cautela) hacia la industria que alguna vez dominó”.

A este medio se sumó The Guardian, quienes explicaron que “da la sensación de estar un poco fuera de tiempo, de ser un álbum pop mediocre y común y corriente con la desgracia de estar programado a raíz de Brat de Charli xcx , The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan y Short N’ Sweet de Sabrina Carpenter, un trío de álbumes desordenadamente inventivos y enormemente exitosos que, en conjunto, sugieren que se ha producido una cierta elevación del nivel del pop”.

Sin embargo, una de las críticas más tajantes fue hecha por Los Angeles Times, quienes afirmaron: “El problema para Perry es que estas canciones son malas, y ni siquiera en un sentido divertido. 143 es un álbum dance-pop extrañamente frío con melodías aburridas, ritmos utilitarios e interpretaciones vocales que parecen vagamente derivadas de la IA”.

Estos son solo algunos de los comentarios que se han hecho a raíz del reciente lanzamiento del nuevo álbum de Katy Perry que se estrenó en septiembre de este año.