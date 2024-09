VIDEOS – Katy Perry, Mariah Carey, Karol G y mucha samba: los shows que marcaron el festival Rock in Rio 2024

23 de Septiembre de 2024

El festival estuvo lleno de sorpresas y espectaculares shows en vivo en su edición número 24.

La noche del 22 de septiembre se realizó el cierre del festival Rock in Rio 2024, un evento que estuvo marcado por varios momentos dentro de los que se destacó la participación de varios exponentes internacionales.

Entre las actuaciones más memorables, Katy Perry volvió a conquistar al público brasileño con recordados éxitos y canciones de su nuevo álbum, ante una audiencia que alcanzó alrededor de 100 mil espectadores.

Además, el festival también se destacó por la presencia de artistas como Mariah Carey, Karol G, Will Smith, Cyndi Lauper, Ed Sheeran, Travis Scott y varios más.

Las presentaciones que marcaron el festival Rock in Rio 2024

Una de las headliners de este año fue Katy Perry, quien hizo bailar y cantar al masivo público brasileño en su tercera visita al festival con hits como I Kissed a Girl, Dark horse y Firework. Sin embargo, la cantante estadounidense no sólo interpretó himnos del recuerdo, sino que aprovechó su espectáculo para presentar su nuevo álbum llamado 143.

Como era de esperarse, Perry no dejó de sorprender y apareció en el escenario colgada bajo una inmensa mariposa cantando Womans’s World.

Por otro lado, el actor y rapero estadounidense Will Smith sorprendió a todos con una electrizante actuación en Rock in Rio 2024. Su performance incluyó algunos de sus mayores éxitos como Miami, Summertime y Men in Black, además de hacer un guiño a la música del país, extasiando al público con una samba.

Otra de las artistas que cautivó con su voz fue Mariah Carey, quien se subió al escenario con un impactante vestido con la bandera de Brasil.

Por su parte, Cyndi Lauper y Gloria Gaynor pusieron el tono ochentero la quinta jornada en Rock in Río, recordando clásicos como Time after time, True colors, Killing me softly y I will survive.

Finalmente, los exponentes latinos no faltaron y fue Karol G, quien hizo corear a los miles de asistentes con un show que contó con varios momentos.

Además de cantar sus éxitos, la Bichota también demostró su destreza bailando samba en un homenaje al cantautor Sergio Méndes, y tuvo un aplaudido momento junto a la drag queen brasileña Pabllo Vittar, la francesa Yselt y la cantante iraní Sevdaliza, coautoras de Alabí, tema que enloqueció al público.