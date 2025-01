VIDEOS – Coordenadas, un curioso marketing y rumores: así es el nuevo disco de Bad Bunny

8 de Enero de 2025

El artista ha revolucionado el lanzamiento de su álbum con innovadoras iniciativas como un cortometraje, una colaboración interactiva y su inesperada aparición en un noticiero.

El nuevo disco de Bad Bunny, titulado Debí Tirar Más Fotos, ha causado gran revuelo desde su estreno, y aquí te revelamos las curiosidades, polémicas y particulares estrategias de marketing que ha tenido el cantante con su reciente lanzamiento.

Este sexto álbum de estudio de Benito, compuesto por 17 canciones, fue lanzado el 5 de enero en la víspera del Día de Reyes, un detalle que el artista describió como un regalo para sus seguidores. “Somos los Reyes Magos y venimos de Puerto Rico a decirles que llegamos antes de tiempo. Vamos a ver que tenemos para los niñitos”, dijo en un video publicado en su Instagram.

Esta producción es diferente a lo que están acostumbrados sus fanáticos, ofreciendo una mezcla de sonidos afropuertorriqueños tradicionales con elementos más modernos y propios del reguetón.

Las curiosidades del nuevo disco de Bad Bunny

Bad Bunny ha causado una gran revolución en las redes sociales con el lanzamiento de su nuevo álbum Debí Tirar Más Fotos, que ha estado lleno de sorpresas y curiosidades.

Un emotivo cortometraje

El anuncio del estreno fue realizado el 26 de diciembre de 2024 a través de un video en sus redes sociales, generando gran expectación entre sus seguidores.

Una de las particularidades de este álbum es que Bad Bunny se estrenó como director y guionista de un cortometraje que acompaña al disco. Este registro, que tiene una duración aproximada de 12 minutos, es una reflexión sobre los cambios sociales y culturales que ha vivido Puerto Rico a lo largo de los años. Un video, dirigido y escrito también por Arí Maniel Cruz, que está protagonizado por el cineasta y actor puertorriqueño Jacobo Morales, quien reflexiona sobre su vida y su isla natal.

El video no solo destaca el tema central del álbum, que gira en torno a la importancia de capturar recuerdos, sino que también presenta las inquietudes del artista sobre el futuro de la isla.

Canciones ocultas en coordenadas

Bad Bunny también innovó en la forma en que sus seguidores pudieron interactuar con su nuevo álbum a través de una colaboración única con Google Maps y Spotify. Como parte de esta iniciativa, se revelaron coordenadas geográficas para cada canción del disco en Spotify, invitando a los fanáticos a explorar Google Maps en busca de pistas ocultas relacionadas con las canciones.

Esta experiencia interactiva no solo generó una mayor expectativa en torno al lanzamiento del álbum, sino que también permitió a los oyentes descubrir los nombres de las canciones mediante imágenes recientemente capturadas de Puerto Rico.

Presencia de un chileno

El álbum Debí Tirar Más Fotos cuenta con varias colaboraciones, pero destaca especialmente la presencia del productor nacional, Dysbit. Este talentoso productor trabajó junto a Bad Bunny en la segunda pista del disco llamada Voy a llevarte pa’ PR.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió en las últimas horas al participar como presentador en NotiCentro al Amanecer, uno de los programas de noticias más populares en Puerto Rico.

En esta inesperada aparición, Bad Bunny se mostró completamente diferente a su imagen habitual: apareció en pantalla con un traje formal y, con la seriedad de un comunicador, comenzó a presentar las noticias del día.

Lo curioso de esta intervención es que, a diferencia de lo que muchos esperaban, el artista no aprovechó la oportunidad para promocionar directamente su nuevo disco. Fue solo al final de su visita cuando, de manera sutil, hizo algunos guiños a su reciente lanzamiento y aprovechó para invitar al público a escuchar su música.

¿Indirectas para su ex?

Las redes sociales no tardaron en hacer conexiones entre el nuevo álbum de Bad Bunny y su vida privada. En particular, se viralizaron varias imágenes del artista con su ex pareja en un lugar muy similar al que aparece en la portada del disco Debí Tirar Más Fotos.

Esta coincidencia visual desató una ola de especulaciones entre los seguidores del artista, quienes comenzaron a teorizar que el álbum podría contener indirectas relacionadas con su relación pasada.