Manotazos, insultos y empujones en discoteque: la grave denuncia contra Jorge Valdivia

Jorge Valdivia volvió a hacer noticia en el ámbito de la farándula, luego que una mujer lo denunciara ante Carabineros, asegurando que el ex crack de la Roja la agredió verbal y físicamente en una discoteque.

La denuncia fue realizada por Marcia Figueroa, quien relató lo sucedido en diversos espacios de TV, aseverando que los hechos ocurrieron en el Club 30 el pasado domingo, donde el ahora comentarista deportivo estaba acompañado de su hermano Claudio.

Figueroa declaró en Zona de Estrellas de Zona Latina que “yo estaba compartiendo como cualquier persona normal y me encuentro en esta situación, a las tres y tanto de la mañana, con este señor que yo ni sigo, ni sé de su vida”.

“Tomé mi teléfono para grabarme con mis amigas cuando tocaron un tema que me encanta. De repente veo este tipo (Jorge Valdivia) que se me tira encima. Me intentó quitar el teléfono, me manoteó y el teléfono me golpeó en la cara. Me empezó a insultar, me pegó un empujón y las personas que estaban ahí empezaron a afirmarlo”, detalló la mujer.

En esta línea, recalcó que Valdivia le lanzó duros insultos de tintes xenofóbicos: “¡No sabes quién soy yo! ¡Cómo no sabes quién soy yo! ¡Peruana, inmigrante! ¡Ándate a tu país! ¡que no sabes quién soy yo! ¡Sáquenla de aquí!”.

Ante los gritos de los hermanos Valdivia, se hicieron presentes los guardias del recinto, quienes sacaron a la afectada del lugar, apuntando que “me sacaron a la rastra del lugar, igual que un animal. Sin derecho a defenderme, a nada, simplemente porque eran ellos”.

Consultada sobre las razones del enojo de la ex pareja de Daniela Aránguiz, Figueroa expresó que, dado que estaba acompañado de otros famosos, pensó que lo estaba grabando con su celular, dejando en claro que “yo nunca iba a grabarlo a él. Él simplemente estaba al lado mío, donde yo estaba bailando con mis amigas”.

Tras ser sacada de la discoteca, fue hasta Carabineros. “Fui a constatar lesiones y realicé la denuncia (…) Es algo que me ha costado mucho asimilar”, sostuvo y reiteró que “yo fui agredida física y verbalmente por Jorge Valdivia. No estoy hablando de lo que él estaba haciendo o de cómo estaba, sino de lo que yo viví”.

“Yo soy una mujer grande, mis tres hijos ya salieron de la universidad. No soy una cabra chica que anda por la vida paparazeando famositos”, sentenció.