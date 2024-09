FOTOS – Sesión de fotos en el cementerio: la ola de críticas que enfrenta Maite Orsini y Jorge Valdivia

9 de Septiembre de 2024

El ex futbolista compartió una serie de románticos registros junto a la diputada Orsini que causaron indignación en redes sociales.

Maite Orsini y Jorge Valdivia están enfrentando una ola de críticas en redes sociales tras compartir una sesión de fotos que protagonizaron en el Cementerio de la Recoleta, durante su reciente visita a Buenos Aires.

Aunque la pareja había mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación en las últimas semanas, ambos reaparecieron el domingo luego que el ex seleccionado nacional publicara un carrusel con imágenes de su reciente escapada al territorio trasandino.

En los registros se les vio posando en turísticos lugares como El Ateneo, la reconocida librería Argentina. Sin embargo, lo que captó la atención y ha generado una ola de rechazo fueron las fotografías tomadas en un cementerio, las cuales provocaron indignación entre los usuarios de X.

La ola de críticas contra Maite Orsini

En las fotos que subió Jorge Valdivia a su perfil de Instagram, se le ve junto a Maite Orsini posando junto a los mausoleos del emblemático recinto.

En las imágenes, se ve a la diputada y al ex futbolista haciendo una serie de poses, que inmediatamente fueron cuestionadas y que fueron catalogadas como “una falta de respeto”.

“Qué vergüenza ver a la diputada Maite Orsini haciendo performance en el cementerio, que es un lugar sagrado”, comenzó diciendo un usuario, generando una ola de interacciones.

Más tarde, se sumaron otros internautas con comentarios como: “La diputada Maite Orsini no respeta ni a los muertos, haciendo ahí performances y burlas en el cementerio”, “¿Quién en su sano juicio va a hacer una sesión de fotos amorosas a un cementerio?”, “no conoce la palabra RESPETO, me imagino que debe ser atea, que vergüenza por la cresta y más encima le pagamos sueldo a la desgraciada”.

Por otro lado, aparecieron usuarios que intentaron salir a su defensa, aunque aseguraron que las conductas de la parlamentaria son indefendibles.

“Durante mucho tiempo me pareció que los ataques a Maite Orsini eran injustos (y muchos me lo siguen pareciendo) pero de un tiempo a esta parte… ya po amiga, pégate la ubicadita”, “Trato de defender un poco a la Maite Orsini, pero la w… no colabora”, se puede leer dentro de los mensajes.

