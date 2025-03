VIDEO – “Nadie va a saber de esta conversación”: revelan chats de Maite Orsini por caso de Jorge Valdivia

31 de Marzo de 2025

En la más reciente edición de Primer Plano, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló el contenido de chats entre la diputada Maite Orsini y la primera denunciante de Jorge Valdivia, información que forma parte de la carpeta judicial.

Según detalló, en esta conversación se revela cómo la parlamentaria se refiere a su pareja y que se comunicaron en más de una oportunidad. En una de ellas, incluso terminaron discutiendo porque Orsini le pidió a la tatuadora que solicitara al fiscal ciertas diligencias, pero terminó pidiéndole disculpas.

“Hola, linda. Primero decirte que te creo y que toda mi solidaridad contigo. Que confíes en mí, porque nadie va a saber de esta conversación“, leyó Gutiérrez, quien explicó que esto surgió porque la diputada arrendó un departamento donde antes vivió la denunciante.

De esta forma, se comunicó con el dueño del inmueble para pedirle el número de la mujer y ponerse a disposición de ella. En dicha conversación, el sujeto le consulta si creía que Valdivia sería capaz de hacer algo como lo que se le acusaba.

Ante esto, Maite Orsini señaló que “la verdad, no lo creo capaz de prepararlo y drogarla, pero sí de no respetar que ella estaba en evidente estado de ebriedad y avanzar sin más“.

“Con los mensajes que me mandaba a mí desde la casa de ella se ve su poco respeto por la mujer que dice haber estado besando voluntariamente. No la respeta, no le importaba, quería eso no más“, agregó, según lo que leyó Cecilia Gutiérrez.

En estos chats, Maite Orsini le insiste al dueño del departamento respecto del contacto de la denunciante, porque “quiero ayudar, porque me parece correcto. Con la info que tengo, no me parece justo que nosotras, las mujeres víctimas, paguemos por los errores de hue… de mierda“.