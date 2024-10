VIDEO – No todo está perdido: El Jordan 23 aún puede luchar para mantener su nombre

1 de Octubre de 2024

Pese a que en un minuto se informó que la marca había ganado esta batalla legal, lo cierto es que el artista urbano aún tiene opciones de mantener su popular nombre.

Al parecer no todo está perdido para el artista urbano nacional, Jordan Carrasco, más conocido como El Jordan 23, quien se encuentra en medio de una batalla legal con la marca multinacional Nike.

Esta disputa se originó luego que el cantante intentara inscribir su nombre artístico en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), situación a la cual la empresa se opuso.

El Jordan 23 aún puede luchar para mantener su nombre artístico

A través de TikTok, El Jordan 23 publicó un video aclarando a sus seguidores la situación actual de su batalla legal con Nike. Un registro desde su clóset, donde se le ve completamente vestido de la marca y rodeado de zapatillas.

“Igual no me voy a dejar. Para toda mi gente que creen que perdimos el caso, no pasa na’ (sic)”, dijo el cantante al final del clip, dejando ver que aún tiene opciones de mantener el nombre.

El abogado especialista en propiedad intelectual, José Andrés Urrea, explicó a EL DÍNAMO que “dentro de ese proceso de solicitud, Nike presentó una Demanda de Oposición, indicando que son titulares y creadores de las marcas registradas JORDAN y AIR JORDAN”.

De esta manera, sostuvo que la empresa alegó que no debería aceptarse la inscripción de El Jordan 23, ya que “provocaría toda clase de errores y confusiones con sus marcas”.

Sobre esto, el especialista en propiedad intelectual y CEO de PRAVIK LEGAL afirmó a EL DÍNAMO que aún hay esperanza para el artista detrás de éxitos como Cabaña y Anti Rana.

“Nike no ha ganado ninguna disputa legal aun, la solicitud de registro de la marca EL JORDAN 23 está en proceso y no tiene sentencia todavía”, confirmó el profesional.

Sin embargo, según Urrea, el panorama del cantante no es muy prometedor: “El hecho de que Jordan Carrasco no presentara una contestación a la demanda de Nike en el plazo establecido disminuye sus opciones de éxito”.