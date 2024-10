VIDEO – “Gracias por todo el cariño”: Mariana Derderián reapareció en la redes sociales tras el fallecimiento de su hijo

7 de Octubre de 2024

La actriz Mariana Derderián agradeció el apoyo recibido tanto en las calles como a través de mensajes en las redes sociales.

La actriz Mariana Derderián reapareció en las redes sociales con un mensaje de agradecimiento a todas las personas que la apoyaron, tras el fallecimiento de su hijo de seis años durante un incendio ocurrido en mayo pasado.

La artista nacional empleó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que manifestó su gratitud por todas las muestas de afecto y solidaridad que ha recibido en estos meses.

“Pasaba a agradecer, a dar tantas, tantas, tantas gracias por todo el cariño que me han dado, por todo el apoyo, por toda la fuerza, la energía que he recibido de la calle y acá con ustedes“, comenzó su mensaje Mariana.

Mariana Derderián y el camino de la luz

Luego añadió que busca “de a poquito ir volviendo (a las redes sociales), ya que para mí este es un espacio que me gusta, porque me gusta estar en contacto con la gente. Bueno yo creo que eso se nota, me gusta comunicar y aquí es un lugar donde yo siento que puedo hacer esas cosas también”.

“Me emocionaron mucho. Me emociona el cariño, el apoyo, la empatía. Encuentro que tuve demasiada suerte de recibir toda la energía“, dijo a continuación Mariana Derderián.

Planteó finalmente que “uno debe tratar siempre de dar su mejor versión, aunque la vida nos dé lo peor. Así que elegiremos el camino de la luz y seguiremos en contacto. Besos”, cerró su mensaje la actriz.

Mira a continuación el video que compartió Mariana Derderián.