Dash y Malito Malozo: los artistas urbanos que serán parte de Palabra de Honor

11 de Octubre de 2024

Maickol González, más conocido como Dash, alcanzó notoriedad en el docurreality Perla y posteriormente en Dash y Cangri, con Sebastián Cangri Leiva, quien posteriormente falleció en la frontera con Bolivia.

Palabra de Honor sigue tomando forma y ahora confirmó a sus participantes 14 y 15 con la presentación de los artistas urbanos Dash y Malito Malozo.

Respecto a su llegada a Palabra de Honor el cantante y ex pareja de Blue Mary declaró a Canal 13 que “estoy desde los 16 años en la tele, y esto es lo que me gusta, es mi especialidad. Siento que estoy casi preparado, me siento bien anímicamente, físicamente, soy muy sociable, soy muy tela, estoy dispuesto a todas las actividades, y quiero vivir una experiencia. Sé que Dios me está dando la mano para meterme ahí porque es lo que me gusta hacer”.

Dash se mostró feliz de ingresar al reality con su compañero musical, recalcando que “Malito es mi hermano, lo amo. Y con él quiero mostrar que soy el mismo de siempre, pero quizás un poquito más maduro, más grande, pensando en el futuro. Estoy cero carrete, full trabajando, no voy a los discos, no estoy fumando, estoy 100% enfocado y muy responsable. Me pegué una crecida”.

Sin embargo, no todo fueron buenos momentos, ya que estuvieron distanciados por cinco años, pero la trágica muerte de Cangri los reconcilió.

“Con lo que pasó con el Cangri quedé loco, porque estábamos distanciados en ese momento. Así aprendí que no hay que esperar tanto tiempo para reconciliarse, porque la vida es muy frágil y puede pasar cualquier cosa. Entonces nos pusimos en la buena con Malito, después de cinco años. Por eso no tengo miedo de pelear con él, sé que separarnos es imposible. Somos una dupla, como antes éramos Dash y Cagri, ahora somos Dash y Malito”, sentenció.