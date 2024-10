Félix Soumastre y ex Miss Perú se suman al pelotón de Palabra de Honor

Actualizado el 10 de Octubre de 2024

Palabra de Honor, el próximo reality de Canal 13, sigue tomando cuerpo y anunció nuevos participantes, entre los que destaca el conocido ex Amor Ciego, Félix Soumastre, además de la ex Miss Perú, Anyella Grados.

Tras 16 años alejado de las pantallas, Soumastre retornará a los realities, tras su recordado paso por Amor Ciego, donde disputó con Edmundo Varas el corazón de Cari Bastías, dando icónicos como Tranquilo Papá.

A sus 44 años, Félix Soumastre expresó a Canal 13 que “ahora soy padre de una niña de seis años, y ella es lo más importante para mí. Me sigo considerando una persona frontal, pero aprendí que hay batallas que es mejor no dar, y hoy el precio de mi tranquilidad es invaluable”.

Consultado sobre sus eventuales compañeros en Palabra de Honor, espera compartir con Sergio Rojas, asegurando que “sé que me reiré mucho con él, lo conozco y me cae muy bien. También si entrara Edmundo me encantaría, seríamos como Tom y Jerry o como Pinky y Cerebro, donde yo sería Pinky, por supuesto. Lo encontraría muy surrealista”.

A Soumastre se sumó Anyella Grados, modelo de 24 años que en 2019 se hizo conocida por ser Miss Perú, corona que perdió al poco tiempo tras ser grabada en estado de ebriedad en una discoteca.

Grados reveló que tiene un especial vínculo con nuestro país, ya que “mi mamá trabaja desde hace más de 13 años en Chile con mi abuela, tienen un negocio de comida, y desde allá me cuentan cosas sobre la farándula chilena”.

Sobre sus expectativas en Palabra de Honor, confesó ser fanática de Oriana Marzoli y espera tener mayores acercamientos con Fabio Agostini, aseverando que “me parece una persona súper guapa, lo he conocido en algunas salidas limeñas, y tú sabes que siempre los hombres son coquetos y le escriben a una”.