VIDEO – Quién fue el último eliminado de Gran Hermano antes de la gran final

23 de Octubre de 2024

De esta forma ya se definió a los tres jugadores que disputarán la gran final que se llevará a cabo este jueves.

A dos días de la gran final de la segunda temporada, Gran Hermano definió a su último eliminado y, por ende, a quien obtuvo el cuarto lugar de la competencia.

Tras la eliminación de Yuhui, continuaban en “la casa más famosa del mundo” cuatro jugadores: Felipe, Waldo, Michelle y Pedro. Con Diana Bolocco presente, quien los visitó en sus últimos días, el público definió quién debía salir del encierro después de poco más de tres meses.

Con solo el 11,1% de las preferencias, Felipe se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano previo a la final que se llevará a cabo este jueves. La animadora aseguró tener la sensación de que fue el jugador que más veces se salvó de ser eliminado y, por lo mismo, llegó muy lejos.

“Muy contento. Estas últimas semanas han sido gratas sorpresas de seguir quedándome. Muy inmensamente agradecido de la gente, así que me voy con la frente en alto. Nunca pensé que iba a llegar a esta altura”, declaró.

Además destacó que en esta instancia, “somos cuatro de 22. Me siento un ganador desde hace varias semanas y cada semana fue un regalo, cada día y cada eliminado fue un regalo más. Muy feliz, muy contento”.

A los tres finalistas, les deseó mucha suerte y que “son personas que se merecen estar en la final. Que gane el mejor o el que tenga que ganar. Yo he dicho, me siento ganador hace rato”.

El último eliminado de Gran Hermano sostuvo que llegó a esta instancia por “la constancia y cómo he sido yo a través del tiempo. Siempre he sido la misma persona: sincera, abierta. No he escondido nada, no he hecho nada con maldad. La gente ve eso. Espero, también, que valoren la alegría y el entusiasmo que le doy al día a día. Siempre tengo energía y me gusta darle esa sensación a la gente que vive conmigo”.