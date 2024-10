VIDEO – Así fue la prueba donde Luis Mateucci eliminó a Raimundo Cerda de ¿Ganar o Servir?

29 de Octubre de 2024

El argentino se convirtió en el quinto semifinalista junto a Oriana, Pangal, Pancho y Faloon.

En el episodio de este lunes de ¿Ganar o Servir? vimos el infartante duelo entre Luis Mateucci y Raimundo Cerda. El ganador se convertiría en el quinto semifinalista, mientras que el perdedor quedará fuera, pero seguirá en competencia para el desafío del público.

En la competencia, los duelistas tuvieron que rescatar seis monedas pasando por un circuito de equilibrio paralelo, subiendo por una estructura vertical y desenredando líneas de cuerdas, mientras cargaban una bola de metal de 55 kilos.

Tras ir empatados durante casi toda la prueba, en la vuelta final Luis Meteucci arremetió tomando la delantera, consiguiendo el triunfo y convirtiéndose en el quinto semifinalista de ¿Ganar o Servir?

Mientras el argentino festejaba con Pancho, Facu, Oriana y Dani, Rai se quedó dentro de la ratonera, agotado y frustrado, consolado por Pangal y Gala.

“Cuando llegué arriba Luis ya iba bajando, entonces me vino a la cabeza el agobio y me jugó una mala pasada. Esta derrota sirve para forjar la mente, a veces hay que saber perder también“, explicó Cerda sobre sus motivos para no terminar la prueba.

Tras las palabras de Raimundo Cerda, Luis Mateucci, por su parte, señaló que “siempre paso de último y me tocan los caminos más difíciles. Cuando el camino es más difícil es cuando más vale la pena. Aunque me hubiera tocado perder, habría quedado orgulloso porque estaba disfrutando la prueba“.

Con esto, los cinco semifinalistas que siguen en competencia para ganar el reality son Pangal, Oriana, Pancho, Faloon y Luis.