VIDEO – Pedro Astorga termina en Urgencias tras sufrir accidente en Pucón

7 de Noviembre de 2024

El ex finalista de Gran Hermano sufrió un serio incidente cuando realizaba kayak en el río Nevados.

Pedro Astorga, finalista de Gran Hermano Chile 2, sufrió un grave accidente en Pucón, cuando realizaba kayak en el río Nevados, por lo que fue derivado a Urgencias.

El chico reality compartió detalles de lo sucedido a través de redes sociales, explicando que “estoy en urgencia porque me corté el dedo. Me están explicando que justo fue en un buen lugar, por suerte no me agarré nada pero está feo igual”.

Tras esto, Pedro Astorga dio a conocer nuevos registros, esta vez desde su hogar en Pucón, dónde estuvo participando en el en el Panamericano de rafting, tranquilizando a sus seguidores y dando a conocer un divertido hecho vinculado a su accidente.

“Fue en el río… Muy profundo, no les voy a subir imágenes de eso porque es muy grotesco. Estuvo bien profundo, voy a tener que hacer reposo por varios días”, puntualizó el ex Gran Hermano.

Astorga agregó que “adivinen cómo se llamaba la persona que me curó el dedo… Se llamaba Michelle, así que ahí nos reímos un poquito”.