VIDEOS – “No me hables (…) Mateucci 2”: el tenso reencuentro de Fabio y Facundo en Palabra de Honor

Actualizado el 8 de Noviembre de 2024

Los ex amigos se vieron las caras luego de que el argentino finalmente ingresara al reformatorio militar.

El capítulo de este jueves de Palabra de Honor estuvo marcado por el ingreso de Facundo González, quien no solo se encontró con su novia, Oriana, sino que también volvió a verse las caras con quien fuera su amigo, Fabio Agostini.

Recordemos que la amistad entre el argentino y el español se quebró hace unos meses, sobre todo luego de la amistad que generó el primero con Luis Mateucci y por lo ocurrido durante una visita de Agostini a ¿Ganar o Servir?, cuando González se negó a bajar a saludarlo.

Marzoli recibió con besos a su novio, e inmediatamente lo puso al día. “Ha sido bastante simpático, cordial. Hablamos de ti y me dijo que como amigo no has sido leal“, le dijo la española a su pareja.

“No me importa. Se lleva bien con vos y supuestamente se molestó conmigo porque soy amigo de Luis, pero es amigo de Pamela. ¿Cuál es la concordancia?“, cuestionó Facundo a Fabio apenas ingresó a Palabra de Honor.

Posteriormente, la Comandante Arratia presentó al nuevo recluta y le ordenó a Agostini que pusiera la foto del argentino en la galería de participantes. El español, enfadado con su ex amigo, puso la foto al revés, y Facundo empezó a reclamar.

“No me hables. Búscame la boquita, que me la vas a encontrar rápido, Mateucci 2“, le respondió el ganador de Tierra Brava.

Más tarde, Fabio le comentó a Cata que con Facundo no resolvieron sus problemas antes de entrar a Palabra de Honor. “Antes de entrar vino a mi casa a hablarme, pero le dije que no, que la cag… ya estaba hecha. Encima, no pide disculpas”, se quejó sobre su ex amigo.