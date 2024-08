VIDEO – La decisión de Austin que fracturó su amistad con Facundo en ¿Ganar o Servir?

20 de Agosto de 2024

La decisión que tomó el peruano generó un conflicto con varios compañeros, entre ellos su propio amigo.

Tras una actividad donde resultó ganador de una cena, Austin decidió llevar a Pamela por sobre Fran, ganándose el odio de varios compañeros y provocando una fractura en su amistad con Facundo en ¿Ganar o Servir?

A raíz de esta situación, Maira se retiró indignada mientras Oriana se quejaba fuertemente del participante peruano. “Qué asco, lamentable por ti. Qué sinvergüenza, un poco hombre, es mi mejor amiga y la humillación no se la permito“, dijo la española.

Al mismo tiempo, Palao le aseguraba a Díaz y a Pangal que está enemistado con Oriana. “Ahora yo jamás le voy a dirigir la palabra“, sostuvo. Además, se quejó de que Facundo no lo defiende. “Es un pelotudo”, dijo.

Justo en ese momento, González salió y le aseguró a Austin que habló con Oriana para que no peleen en la cena. “Le dije que te diga lo que quiera, pero que no te insulte”, aseguró.

En la cena misma que ganaron en ¿Ganar o Servir?, Marzoli no quiso interactuar con nadie por lo que sólo entró, se sirvió la comida y se retiró para comer aparte con Luis y Fran, dejando a Facundo con Pamela y Austin. Luego, regresó y le sacó el vaso de champagne a Facundo para llevárselo a Fran.

“Me la suda. Luego me pide que lo defienda. Le dije que no se le ocurriera quedarse en la cena, y lo hizo”, comentó Oriana sobre su pareja y acerca de Austin, le dijo a Fran: “Más te vale que éste se quede como tu ex”.

Mientras tanto, Pamela Díaz criticó a Facundo por no proteger a su amigo Austin. “Cuando uno tiene un amigo debe parar una situación para apoyar a tu amigo. Siento que velas sólo por ti, es una forma muy distinta a la que vi afuera. Te creí un gallo mucho más leal. Que ella no esté acá es un insulto para tu mejor amigo, y cuando pasa algo así yo le paro el carro a cualquiera. Tu actitud es la de un h… cagón”, le espetó La Fiera.

Al oír las acusaciones de ambos, Facundo se levantó y se retiró. “A la m… váyanse los dos”, dijo. Acto seguido, le fue a contar a Oriana lo que le dijeron.

La española, enfadada, empezó a gritar. “¿Este h… no tiene cojones? ¿Es hombre o qué coño es? ¡Yo tengo los ovarios que hay que tener y las tablas para defenderme sola! ¡Que no llore y aprenda a defenderse solo, quiere que lo defiendan una niña de 23 y el hermano! ¡Lo tengo cruzado!”, exclamó.

“A él lo voy a defender siempre, como te defenderé a ti también. No lo insultes, es mi amigo, mi hermano”, le dijo Facundo a Oriana.

“Si vuelve a ser un poco hombre con mi amiga, se lo voy a repetir. Ella puede volver las veces que quiera con él, pero yo le voy a decir las cosas a este ‘friki’. Poco hombre es un adjetivo que lo califica. Pero no dejes que te diga que no eres un perro, porque es tu amigo y habla así de ti”, le contestó ella.

Austin no reconoce a Facundo desde que está con Oriana en ¿Ganar o Servir?

Mientras, Austin le comentó a Pamela que ya no reconoce a Facundo desde que está con Oriana en ¿Ganar o Servir?. “Me gustaría que esté Fabio aquí. No sería así. Desconozco a aquel sujeto”, manifestó el peruano.

La pareja de amigos se encontraron en el baño y discutieron sobre el problema con Oriana. “Ella (Pamela) te quiere alejar de mí. Te está manipulando”, le dijo el argentino, y le insistió en que él le prohibió a Oriana que lo insultara en su pelea.

“¿Pero viste en la entrada lo que me dijo, que era poco hombre? Esas cosas no se dicen. ¿Qué pasa si yo me pongo a insultarla? Tú no me defiendes, hermano, no me defiendes. Yo ya no le pienso hablar a ella (Oriana), para mí no existe. Afuera estás quedando como un perro, ¿cómo te vas a dejar tratar así?”, aseguró Austin.

El argentino, en tanto, se defendía diciendo que no quiere meterse en la pelea. Asimismo, le aconsejó a su amigo que arregle las cosas con Fran. “Ella está molesta, estuviste con ella más de un mes y esta otra (Pamela) vino hace dos días. Sé que es tu amiga de antes, pero Fran se muere por ti. Escúchala”, le recomendó.

“Si no he hablado con ella en todo el día, ¿cómo la voy a invitar? Lo que hizo ella no se hace. Es una burla, se deja llevar por sus emociones”, argumentó Palao.