FOTOS – Quién es John Krasinski, el hombre más sexy del mundo según la revista People

Actualizado el 13 de Noviembre de 2024

El actor es reconocido por su rol en The Office, pero también por su trabajo en Hollywood, el que va desde la comedia hasta el suspenso.

El actor estadounidense John Krasinski acaba de convertirse en el hombre vivo más sexy de mundo, según la revista People.

A lo largo de los años, figuras como Richard Gere, Chris Evans, Johnny Depp, George Clooney, Brad Pitt, Channing Tatum y Dwayne Johnson han ocupado este título, lo que convierte a Krasinski en el más reciente en unirse a esta exclusiva lista.

“En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más”, sostuvo el intérprete, en conversación con el medio.

“Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo? Y, sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí”, añadió Krasinski.

¿Quién es John Krasinski, el hombre más sexy del mundo según la revista People?

John Krasinski, conocido por su multifacética carrera en Hollywood como actor, director, productor y guionista, fue coronado como el “hombre más sexy del mundo” por la revista People, sucediendo al actor Patrick Dempsey.

Famoso por su interpretación como Jim Halpert en la exitosa serie The Office, donde trabajó durante nueve años, Krasinski se hizo un rostro muy querido por el público.

Sin embargo, fue en 2018 cuando dio un giro sorprendente a su carrera al incursionar en el género de suspenso y terror. Ese año, como guionista y director, creó A Quiet Place (Un lugar tranquilo), una película que protagonizó junto a su esposa Emily Blunt. La cinta recibió elogios tanto de la crítica como del público, por lo que finalmente terminó por convertirse en una saga.

Además, el actor ha participado dentro de otras producciones como The Holiday, Monsters vs Aliens, Aloha, Big Miracle, Doctor Strange en el multiverso de la locura, DC League of Super-Pets, entre otras.