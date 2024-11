VIDEOS – Looks, show y premio para Mon Laferte: los momentos que marcaron los Latin Grammy 2024

Actualizado el 15 de Noviembre de 2024

La ceremonia, que este año se realizó en Miami, estuvo llena de reconocimientos y espectaculares shows en vivo.

Este 14 de noviembre se celebraron los Latin Grammy 2024, que contó con varios momentos que marcaron la ceremonia destacando la participación de conocidos exponentes de la música a nivel mundial.

La edición número 25 de los premios Grammy Latinos se llevó a cabo en el Kaseya Center de Miami y fue especialmente reconocida por los impactantes looks en la alfombra roja, las impresionantes presentaciones musicales en vivo y las múltiples premiaciones.

Los momentos que marcaron los Latin Grammy 2024

Alfombra roja

Durante la gala de los Latin Grammy 2024, que reconoce a los artistas, productores y creadores más destacados de la música latina, la moda fue uno de los grandes protagonistas. Numerosas figuras del mundo de la música brillaron en la alfombra roja, entre ellas Karol G, Alejandro Sanz, Nathy Peluso, Luis Fonsi, Anitta, María Becerra, Camilo, Evaluna y David Bisbal.

Uno de los looks que más llamó la atención fue el de la cantante chilena Mon Laferte, quien deslumbró con un corsé negro que dejaba ver su lencería, mangas abombadas y un llamativo collar. Sin embargo, lo que realmente destacó fue su falda de corazones en llamas, un diseño único que captó todas las miradas. Mientras que la artista complementó el conjunto con un delineado de ojos corrido y labios en un tono rojo.

Otro momento inesperado fue la aparición de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, los conductores del próximo Festival de Viña del Mar.

Carlos Vives como la Persona del Año

Tras una deslumbrante alfombra roja, el cantante colombiano Carlos Vives fue reconocido como Persona del Año 2024. Este homenaje comenzó cuando Vives subió al escenario acompañado de Juanes, Sebastián Yatra, Camilo y Silvestre Dangond para hacer una performance que contó con éxitos como Fruta Fresca, La Bicicleta, Robarte un Beso, entre otras.

El momento culminó cuando el intérprete recibió el galardón como Persona del Año de manos de Jon Bon Jovi, convirtiéndose en uno de los momentos más icónicos de la noche.

Inesperada colaboración

Algo que nadie esperaba, fue cuando la intérprete Ela Taubert subió al escenario de los Latin Grammys 2024 para cantar una nueva versión bilingüe de su canción ¿Cómo pasó? junto a Joe Jonas.

¿Qué pasó con los artistas nacionales nominados a Latin Grammy 2024?

Mon Laferte se quedó con el Latin Grammy a mejor Álbum de Música Alternativa gracias a su álbum Autopoiética. “Todas íbamos a ser reinas, dijo Mistral pero algunas, muchas han sido destronadas de su libertad creativa“, comenzó diciendo la artista en su discurso.

“Gracias Chabela, gracias Violeta Parra, gracias Madonna, gracias a mi abuela que me enseñó a cantar. Dedico este premio para ustedes y para todas las que íbamos a ser reinas”, agradeció Laferte.

Por su parte, Francisca Valenzuela reveló a través de sus redes sociales que no asistiría al evento por su avanzado embarazo. Pese a que esto no era un impedimento para ser galardonada, la cantante que estaba nominada Mejor Canción Alternativa y Mejor Álbum de Pop/Rock, no logró imponerse en sus categorías.