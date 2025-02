VIDEO – “No soy mejor que nadie”: los crudos episodios que Mon Laferte reveló para responder a crítica de artistas

Actualizado el 20 de Febrero de 2025

La cantante abordó la carta que firmaron más de 500 nombres por los privilegios que tiene su exposición en el Parque Cultural de Valparaíso.

Compartir

Mon Laferte se valió de su cuenta de Instagram para publicar un video en respuesta a la carta que firmaron más de 500 artistas por los privilegios que tendría su exposición en el Parque Cultural de Valparaíso.

En la misiva, manifestaron que “figuras del espectáculo, como Mon Laferte, han sido privilegiadas en la programación del espacio, desplazando a artistas previamente programados y reduciendo los plazos de exhibición de sus obras“. Más aún, cuando la exposición se extendió hasta el 16 de marzo.

Al respecto, la intérprete de Tu Falta de Querer publicó un video en el que planteó: “¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras?“.

“Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática, ni de ná (sic), pero la necesidad te enseña a ser más creativa, arreglártelas y a no pedir permiso. ¿Se imaginan hubiera pedido permiso? Yo estaría muerta“, indico.

Junto a eso, confesó que “fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar, fumar cigarro y consumir marihuana, probé la pasta base a los 13, estudié en la D.320, almorzaba en la escuela y solo llegué a octavo básico. Empecé a trabajar a los 13 años y desde esa edad hasta los 18 fui abusada por un tipo 20 años mayor que yo, quien me vendía como mi manager; él se quedaba con la mitad de la plata. Durante ese tiempo canté en la calle, en bares, en las micros, en circos“.

Fue ahí que recordó su paso por Rojo, donde “ganaba 30 lucas a la semana, después empecé a tener pitutos y con eso ayudaba a mi familia. Durante los cinco años que estuve en la tele fui acosada por un productor musical, me besaron a la fuerza varias veces y me trataron de puta sin talento. Me la creí y aguanté por necesidad, pero finalmente tuve el valor y me fui”.

“Con 23 años y cuatro palos que había juntado me fui a México, sin pitutos, sola con ganas de salir adelante. Cuando llegué a México me tocaron los años más difíciles del crimen organizado, salí escapando un par de veces de algún antro en Veracruz, canté covers en bares durante ocho años. Ganaba 300 lucas al mes. Con eso a veces le podía mandar plata a mi familia en Chile“, relató.

Además de esto, en su respuesta a los artistas, Mon Laferte recordó su cáncer a la tiroides el que la dejó casi sin voz. A raíz de esto, reconoció que “he sido una mujer muy triste, realmente muy triste y lo único que sé hacer es trabajar, ¿pero saben también qué hice durante todo este tiempo? Yo pinté y pinté y pinté y bordé y lloré mientras pintaba, mientras la música me daba pa’ comer, la pintura me salvaba de toda la mierda que tuve que pasar”.

“Tengo ocho discos publicados, mas de mil obras como artista plástica, pero hasta el día de hoy me siento como una intrusa. Es verdad que hoy tengo un lugar privilegiado, me volví una burguesa, una nueva rica y sé que no pertenezco y nunca voy a pertenecer porque yo siempre voy a ser una flaite y ahora una flaite famosa”, sostuvo.

En un último mensaje a los artistas en su respuesta, Mon Laferte quiso que supieran “que con humildad comparto mi arte, lo hago con el respeto que merece mi oficio“.

“No soy mejor que nadie, el arte es subjetivo dicen, pero todo lo que yo hago me sale de los ovarios, de lo más primitivo. Yo soy un animal, una tora, una yegua como Lemebel. Siéntate en el piano, destruye la métrica, grita en vez de cantar, decía la Violeta”, añadió.

Por último, aclaró que “yo no ando queriendo ocupar el espacio de nadie, pero tampoco voy a andar disculpándome por ocupar el mío. Aquí tienen mi historia y, ¿saben qué? Si esto se trata de meritocracia, entonces yo me lo merezco todo“.