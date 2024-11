Mon Laferte responde a Rafa Araneda por acoso de ex productor de Rojo: “No hicieron nada”

Actualizado el 28 de Noviembre de 2024

Mon Laferte dio cuenta de la reunión que tuvo con las máximas cabezas del programa, entre ellos Rafael Araneda, cuestionando la nula reacción tras conocer el accionar de Jaime Román.

Mon Laferte estuvo en Podemos Hablar, dónde entregó nuevos detalles del acoso sufrido a manos del productor Jaime Román, condenado por delitos sexuales a menores, cuando estaba en Rojo.

“Él era productor musical, pero de la parte de los discos, rancio. Me invitaba a su casa, me decía que tenía que sacar un jacuzzi. Después, cuando tenía que sacar el segundo disco, yo tenia mis propias canciones, eran pésimas, pero yo las defendía. Él me decía: Podríamos hacer una excepción si usted es buena onda conmigo. Entonces me agarraba de la mano, de la cintura. No me quiero ni acordar del viejo ese. Yo pasaba y me hacia sonidos (degenerados) como cuando uno pasa por la calle. Todo el mundo decía eso de él”, recordó la artista nacional.

En esta línea, dio cuenta de la reunión que tuvo con las máximas cabezas del programa, entre ellos Rafael Araneda, cuestionando la nula reacción tras conocer el accionar de Román.

“Yo llevaba años pensando salir del programa… Entonces ocupe ese recurso como vía de escape, junte a las personas a una reunión y les dije, ellos jamás se lo habrían imaginado y que harían algo al respecto, todavía estoy esperando, no hicieron nada. El director, Eduardo Domínguez, Roberto Apud, Jorge Soiza y Rafael Araneda. Me dijeron que nunca se había imaginado algo así, pero nunca tuve un feedback”, acusó.

Tras esto, Mon Laferte vio las declaraciones del animador de Rojo y del Festival de Viña del Mar 2025, dónde aseveró que no estaba en conocimiento de los hechos.

Ante esto, la cantante radicada en México precisó que “yo no conozco a Rafa, sé que para él es difícil esto, o sea yo no quiero cagarme al Rafa. Yo te estoy contando de mi verdad y probablemente hasta el no se acuerde, capaz era un día más en su vida, quién sabe”.