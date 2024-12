Daniela Castillo apoyó denuncia de Mon Laferte contra ex productor de Rojo

5 de Diciembre de 2024

La cantante respaldó las acusaciones de su ex compañera en Rojo en contra de Jaime Román y no descartó que existan más víctimas.

Daniela Castillo, una de las grandes artistas surgidas del programa Rojo, respaldó la denuncia por acoso que realizó Mon Laferte contra el ex productor del espacio de TV, Jaime Román, quien luego fue condenado por delitos sexuales contra menores.

Esto, luego que la cantante radicada en México estuviera en Podemos Hablar, donde reiteró sus dichos en contra de Román, recalcando que “era productor musical de la parte de los discos y era rancio. Me invitaba a su casa, me decía que fuera y que tenía un jacuzzi”.

Ante estas declaraciones, Daniela Castillo entregó su versión en entrevista con Carla Jara, en el programa Entre Amigas y Copas, reconociendo una serie de hechos vinculados a la figura de Jaime Román, situación que fue ratificada en su momento por compañeros como Carolina Soto o Nelson Mauri.

“Siempre fue el productor como medio… uno le decía viejo verde. Nunca vimos nada más allá como un abuso o como que se propasara físicamente con alguien, eso no, pero cuando empezaron a salir los casos, mucho tiempo después, no fue extraño para nosotros. Algo pasaba”, recordó.

Para Castillo, todo esto “es grave, porque no solamente había menores de edad, o sea, no había tantos, pero era suficiente para configurar un delito”.

“Muchos de los chicos que entraban al programa, incluyéndome, entramos con sueños súper grandes, entonces creo que él manipulaba mucho en ese sentido”, sostuvo, descartando haber vivido un episodio similar con el ex productor de Rojo.

“Gracias a Dios no, pero a las personas que les tocó vivirlo, que me imagino que debe haber muchas que no se sabe, que no se atreven (a hablar), por esas personas, te juro que realmente lo siento mucho”, sentenció.