VIDEO – “Es un circo”: los tensos rounds de Romina Sáez con el panel de Only Fama

18 de Noviembre de 2024

La participación de la ex Mekano estuvo marcada por tensos intercambios con algunos panelistas.

El último capítulo de Only Fama estuvo marcado por varios momentos de tensión, especialmente cuando Romina Sáez, ex integrante de Mekano y amiga de Cathy Barriga, se unió al panel del programa para hablar sobre la situación judicial de la ex alcaldesa de Maipú.

La conversación giró en torno a los cargos que enfrenta Barriga, quien actualmente está en prisión preventiva acusada de fraude al Fisco y falsificación de documentos públicos. Durante el programa, el panel compuesto por Daniela Aránguiz, Michael Roldán, Mariela Sotomayor, Paula Escobar y liderado por Francisca García-Huidobro, no dudó en mencionar la visita que Sáez realizó a la cárcel de San Miguel, donde Barriga está detenida.

Además, en el estudio también estaba presente la periodista y escritora Laura Landaeta, quien ha investigado a fondo la historia de la ex figura televisiva.

Los tensos momentos de Romina Sáez con el panel de Only Fama

La noche del domingo 17 de noviembre, Romina Sáez no ocultó su malestar al llegar al estudio y ver cómo se estaba abordando el caso de Cathy Barriga.

Por esta razón, Mariela Sotomayor no dudó en increpar a la ex bailarina de Mekano de entrada, diciéndole: “Vení enojá Romina”.

“Me di cuenta de que esto era un circo, estaban todos mofándose, aquí tirados en el suelo, hablando y todo”, respondió Sáez.

“Usted viene llegando acá a la casa de nosotras”, agregó la ex participante de ¿Ganar o Servir?, a lo que Romina, lejos de calmarse, replicó con firmeza: “Tú trabajaste con la Cathy, ya pues, entonces investiga bien”.

En ese momento, la amiga de Barriga recalcó su desacuerdo con el tono del programa: “Me tomaron en la puerta porque me estaba yendo. Este no es un programa de humor”.

Al escuchar esto, Francisca García-Huidobro se hizo notar: “Yo soy la dueña de esta casa, ¿Te quieres ir?”, lo que desató aún más la furia de Romina. “Sí, me voy”, respondió, y efectivamente, abandonó el set en vivo.

Sin embargo, poco después, Romina Sáez regresó al programa tras una conversación con Daniela Aránguiz, quien le pidió que se calmara y volviera para dar su versión.

Tras su exposición, que estuvo marcada por tensos intercambios con algunos panelistas, García-Huidobro aprovechó para expresar su desacuerdo con lo que había dicho la también abogada.

“Voy a decirte algo que no te va a gustar. Y lo lamento, no te compro, no te creo, no creo que seas tan amiga de Cathy Barriga. Creo que fuiste a buscar mocha y prensa a alguien que no está tan cercana a ti como que yo fuera a ver, digamos, a mi mejor amiga”, afirmó la conductora.

Romina, lejos de quedarse callada, también le respondió en duros términos: “Lo que tú opines, a mí no me importa (…) ¿O sea, tú tienes la razón porque eres la conductora?”.