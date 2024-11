Primeros Pueblos inaugura exclusiva colección creada entre emprendedores del sur de Chile y grandes artistas nacionales

Actualizado el 22 de Noviembre de 2024

La iniciativa de CMPC, que impulsa el trabajo artesanal y de comunidades entre las regiones del Biobío y Aysén, inauguró “Colección 2025”, una edición creada y diseñada en un trabajo colaborativo entre 13 emprendimientos y los artistas Cristián Donoso, Catalina Vial, Consuelo Rivas, y Magdalena Le Blanc.

Compartir

Alfarería, orfebrería, ebanistería y textilería. Así se compone el cuarteto de creaciones que se lanzó este jueves, denominado “Colecciones 2025” de Primeros Pueblos. Una muestra inédita que se diseñó con el objetivo de entrelazar lo tradicional del trabajo de los artesanos y artesanas del sur de Chile, con la modernidad que reviste el trabajo de destacados artistas contemporáneos.

Para ello, se reunieron a 13 emprendimientos miembros de Primeros Pueblos con la ceramista Catalina Vial, el ebanista Cristián Donoso, la orfebre Consuelo Rivas y la diseñadora textil Magdalena Le Blanc, quienes, tras un trabajo colaborativo que duró ocho meses, co-crearon un total de 78 piezas de arte que fueron inauguradas el pasado jueves en la tienda Primeros Pueblos, ubicada en Casacostanera y que ya están disponibles en sus diferentes puntos de venta.

El lanzamiento, bajo la conducción de Virginia Demaria, contó con la presencia de más de 200 personas, entre las que destacan figuras como la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino; el decorador José Ignacio Vivanco; el arquitecto Patricio Pinilla; el chef Carlo Von Mühlenbrock y la modelo Rosita Parsons, quienes pudieron observar el desfile, organizado por el diseñador mapuche, Ricardo Cona.

“Esta colección de Primeros Pueblos es muy relevante porque ha sido un trabajo colaborativo entre cuatro personas que son muy renombradas en sus actividades quienes han contribuido con los artesanos a mejorar su técnica y aportar nuevas ideas”, expresó desde la empresa, Felipe Gazitúa, presidente de CMPC.

El sur de Chile plasmado en cerámica

Inspirados en el río Biobío y los hermosos parajes del extremo sur del país, la artista Catalina Vial y los artesanos Marco Barra, Judith Barra y las Alfareras de Piutril crearon colaborativamente piezas en cerámica. Cada una de estas fue diseñada de una forma específica, lo que no solo las hace únicas, sino que también las hace una vasija que contiene la esencia de sus autores y la energía del territorio.

“Tuve que ir muchas veces a estar con la gente, a conocer el territorio y a empaparme de las tradiciones que ellos tienen, porque el hecho de poder aprender y enseñar al mismo tiempo en el proyecto lo hace único. Uno puede reconocer personas a través de las piezas y lo que hace única a esta colección es el rescate de la tradición artesanal con la calidad y fineza”, indicó la destacada ceramista, Catalina Vial.

El alfarero Marcos Barra señaló que “con este trabajo, más allá de llevarse una pieza utilitaria, se está llevan parte de la esencia del territorio y por qué no decirlo, del país. No es una colección al azar, fue estudiada y está inspirada en el símbolo del territorio, que es el agua”.

Joyas como símbolo de unión y conexión cultural

Inspiradas en las joyas antiguas que usaban sus antepasados mapuche, Raimundo Cona, Marcelina Huentecura y los artesanos tras Panguita Orfebreria y Beta Nativa, se unieron a la orfebre Consuelo Rivas para mezclar lo ancestral con lo contemporáneo y crear diseños que unen culturas, generaciones, géneros y cosmovisiones.

“Esta colección no es que sean objetos vacíos de historia, están llenos de contenido y un sentido común que es la unión entre el hombre y la mujer. Todos se van a ver reflejados en las piezas que creamos porque esta colección es unión”, recalcó la diseñadora Consuelo Rivas.

“Primeros Pueblos ha sido un desafío tremendo, enriquecedor, he aprendido muchísimo, tengo unos compañeros que son maestros que he aprendido de ellos. Hemos hecho una comunidad entre nosotros maravillosa. Esto ha sido sumar, sumar y sumar”, sostuvo en la misma línea, la orfebre Pamela Anguita.

La madera como elemento de conexión ancestral

El propio trabajo en madera de los artesanos y experimentar y ver cómo ellos mismos valoraban la materia prima y entendían su oficio, fue la idea central tras las obras creadas entre el ebanista Cristian Donoso y los artesanos tras Arte Contulmo, Vilcún Indómito, Tronco Viejo y Liquiñe Nativo. Por ello, cada una de las piezas proviene de un rescate colectivo de maderas ancestrales que contienen un trozo de la flora y fauna del sur de Chile y de quienes habitan allí, hecho arte.

“De los artesanos uno aprende todo, porque me tocó ir a su entorno, ver su producto, ver su materia prima. Me tocó ver su cultura y me tocó aportarles una visión técnica. Fue una dinámica preciosa y la colaboración tiene esa gracia, que al final de cuentas no es para un lado, sino que ambos lados se ven enriquecidos y me siento muy feliz y satisfecho de haber participado”, sostuvo Donoso.

Por su parte el artesano Cristián Aravena indicó que “Primeros Pueblos para nosotros es una ventana a un nuevo mundo porque si bien es cierto, nosotros trabajábamos antes con madera, ahora ya con esto mi papá, mi mamá y mi familia estamos súper orgullosos con todas las oportunidades que se nos han abierto”.

El espíritu mapuche reflejado en obras textiles

La agrupación Kuifi Kimün (sabiduría ancestral) se compone por 40 tejedoras del sur de Chile que desde 2021 trabajan junto a la experta en innovación textil, Magdalena Le Blanc, en una iniciativa impulsada por CMPC. Para esta colección, las mujeres nuevamente unieron fuerzas y crearon un conjunto de tejidos con el witral, telar mapuche, apelando al sentido de las personas para así integrar el espíritu del territorio en cualquier ambiente.

“Este proyecto ha permitido que las tejedoras se abran y vaya expresándose por medio de los textiles y el telar, por lo que nunca va a quedar un textil igual al otro, es lo que los hace únicos y es la gracia que le da a cada tejido”, cerró Le Blanc.

“Para mí es aliciente porque yo trabajaba en casa y no le tomaba el valor a mi trabajo. Aquí con el programa, con la señora Magdalena, aprendí a valorarlo y eso es lo que me emociona: ver mi trabajo expuesto”, dijo la tejedora Rosa Alarcón sobre el trabajo con la diseñadora.

La creación de Primeros Pueblos se remonta a 2022, con el fin de entregar un espacio en el que emprendedores de la zona sur del país pudieran exhibir y comercializar sus productos a mayor escala bajo una marca identitaria, de calidad y que se rigiera por las reglas de comercio justo, impulsando sus negocios a través de un sistema ético, solidario y transparente. Actualmente son 78 los emprendimientos y cerca de 200 emprendedores de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Aysén, que trabajan en la tienda que vende tanto en Casacostanera, como en Temuco, y online a través de primerospueblos.cl y Mercado Libre.