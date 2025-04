¡Cuenta regresiva! Aron Ralston llega a Chile y abren nuevos cupos para evento gratuito

3 de Abril de 2025

Este 15 de abril, el escalador estadounidense se presentará en Metropolitan Santiago con su charla “Between a Rock and a Hard Place. Turning Adversity to Advantage”, en la que cuenta su historia de supervivencia y resiliencia luego de amputarse una extremidad a raíz de una expedición de escalada en Utah.

Compartir

Casi cinco días inmovilizado por una piedra que atrapó su brazo en una excursión en el parque Canyonlands, en Utah, Estados Unidos y que lo dejó incomunicado, fue lo que en 2003 llevó a que Aron Ralston decidiera amputarse su extremidad y sobrevivir para contarlo. Su historia ha generado tal interés en Chile que, tras agotar las inscripciones a su charla “Between a Rock and a Hard Place. Turning Adversity to Advantage” organizada por CMPC y que se realizará el próximo 15 de abril, hoy se abrieron nuevos cupos que están disponibles en: https://welcu.com/cmpc/aron-ralston-en-chile.

La decisión de amputarse el brazo para sobrevivir cambió su vida y lo ha llevado a contar su historia alrededor del mundo.

“Cuando dejé mi brazo no sentí que hubiera perdido algo, sino que gané algo, renací… Casi todos me conocen como el tipo que perdió el brazo en una montaña, pero quizás lo que no todos saben es que soy el tipo que lo cuenta con una sonrisa en la cara”, asegura el escalador.

Hoy, más de dos décadas después, Ralston sigue practicando deportes de montaña y se dedica a realizar charlas con un poderoso mensaje sobre la capacidad humana para sobreponerse a la adversidad. Su historia fue documentada en “Entre la espada y la pared”, libro que formó parte de la lista de bestsellers de The New York Times en 2004 y tuvo una adaptación cinematográfica protagonizada por James Franco bajo el título “127 horas”.

Durante su estadía en Santiago, hablará sobre cómo transformar los momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento, sobre la toma de decisiones en situaciones límite y sobre la importancia de la fuerza interior.