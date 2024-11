Patricia Maldonado será parte de Primer Plano: “Al que no le gusta, que aplauda nomás”

Actualizado el 27 de Noviembre de 2024

Patricia Maldonado confirmó que será una de las panelistas de Primer Plano, el icónico programa de farándula que retornará a Chilevisión con Julio César Rodríguez en la conducción.

Fue la propia ex cantante quien se encargó de ratificar que se será parte del espacio de CHV, indicando a La Hora que “yo no voy a ninguna parte a pasarlo mal. Estoy en una edad en que ya no tengo control. Si me parece algo malo, te mando a la conche… en un segundo. Entonces, quiero estar en un lugar seguro y tranquilo”.

“Estoy contenta, fui muy bien recibida. Pero los días lunes y viernes no los dejo, porque para mí TV+ es mi casa. Son mis amigos. Es el canal que me abrió las puertas. Entonces, que me llamen a los 74 años de edad, porque piensen que puedo aportar, me siento la mujer más orgullosa de este planeta”, indicó Patricia Maldonado.

Consultada por su relación con Julio César Rodríguez, Maldonado explicó que “hacemos una muy buena dupla. Trabajamos juntos juntos en Radio Agricultura, nos fue muy bien, le tengo mucho cariño. Yo le puse Pajarraco y lo quiero mucho. Pero si no me siento cómoda, el contrato dice que me puedo ir cuando quiera. Pero espero quedarme un tiempo largo. Me gusta correr a los 74 años y no quedarme sentada en la ventana esperando la carroza. La carroza va a tener que perseguirme a mí”.

“Yo soy como soy, y al que no le guste, aplaude nomás”, sentenció.