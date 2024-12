FOTOS Y VIDEO – El multitudinario recibimiento que tuvo Emilia Dides en su regreso a Chile

2 de Diciembre de 2024

La aspirante a Miss Universo volvió a nuestro país en medio de gritos, carteles y una multitud de fanáticos.

Tras su participación en el Miss Universo 2024, la representante de Chile, Emilia Dides, regresó al país, donde fue recibida con un multitudinario recibimiento.

Este lunes 2 de diciembre, a las 12:15 horas, después de un viaje por Tailandia, la modelo y cantante arribó a Chile, donde muchos de sus seguidores se reunieron para darle la bienvenida. Al encuentro asistieron también algunos medios de comunicación, donde le preguntaron sobre sus primeras impresiones.

El multitudinario recibimiento que tuvo Emilia Dides en su regreso a Chile

Este domingo, Emilia Dides comunicó a través de Instagram que había llegado a Brasil y que estaba lista para dirigirse a nuestro país: “¡Llegamos bien! Ya mañana salgo temprano a Chile al fin”.

Tras este anuncio, muchos de sus seguidores se organizaron para recibirla, lo que provocó que una gran multitud se aglomerara en el interior del aeropuerto de Santiago.

En medio de gritos, carteles y regalos, Emilia, visiblemente feliz y emocionada, se tomó un momento para compartir con sus fans y tomarse fotos. Incluso, la postulante nacional al certamen de belleza, hizo su famoso grito en alusión a nuestro país.

“Estoy súper emocionada de todo lo que está pasando. No me esperaba esta cantidad de gente, no tenía expectativas de nada, y aquí estamos lleno de gente maravillosa que confío en mí desde el segundo uno”, declaró Dides a los medios.