Mauricio Israel advierte a ex esposa tras demanda por pensión alimenticia: “Voy a derribar cada una de las mentiras”

2 de Diciembre de 2024

Ante las acusaciones de su ex esposa, el comentarista expresó que "quiero una vida tranquila, disfrutar, se me dio una posibilidad que pocos tienen, de regresar a la televisión donde me siento feliz".

Mauricio Israel dedicó duras palabras a Marisol Gálvez, luego que su ex esposa lo demandara por pensión de alimentos, ante la exigua cantidad de dinero que entrega a su hija Sara.

Gálvez explicó que la abultada deuda médica que enfrenta, ante los problemas cardíacos de la menor de 17 años, hacen que los cerca de $300 mil pesos que entrega el comentarista no alcance.

En entrevista con Contigo en la Mañana, Marisol Gálvez relató que “yo creo que ya ha pasado demasiado tiempo, 17 años, donde se han cometido muchas injusticias. Hay muchas mujeres que están pasando por lo que estoy pasando yo. El daño, más allá de lo económico, el daño psicológico, ha sido de un nivel horroroso”.

Respecto a su hija Sara, Gálvez expresó que “no se merece por lo que ha pasado, ella es una niña alegre, a pesar de todo lo que le ha pasado en la vida. Hoy estoy peleando por eso y por una pensión digna para ella. Ninguna adolescente vive con la plata que ella recibe”.

Estas palabras generaron el enojo de Mauricio Israel, quien respondió en Cómo estamos hoy de la cadena Tevex, calificando como injustas las declaraciones de su ex pareja.

“Me cansa la injusticia, la impotencia, pero antes que volviera a Chile no tenía ninguna posibilidad de defenderme, si hablaba algo daba pie para que muchos hablaran y no poder responderles”, indicó, recordando cuando escapó del país para no hacer frente a sus millonarias deudas.

En esta línea, Mauricio Israel precisó que “estoy en Chile y no estoy dispuesto a aceptar que se juegue con la honra, a mí patéenme en el suelo, pero tengo familia, y una de las cosas más fuertes que escuché el viernes, es que mi familia prácticamente es mafiosa, de parte de la mamá de mi hija, que afirmó que no habló dado que estaba supuestamente amenazada”.

“A mi familia no me la toquen, no lo permitiré. Estoy analizando qué pasos dar, voy a derribar cada una de las mentiras, y lo más importante es el bienestar de mi hija. Quiero una vida tranquila, disfrutar, se me dio una posibilidad que pocos tienen, de regresar a la televisión donde me siento feliz”, sentenció.