La fuerte discusión entre Catalina Pulido y Mauricio Israel en Podemos Hablar: “No me vengas con cuestiones”

Actualizado el 21 de Diciembre de 2024

Cata Pulido confrontó a Mauricio Israel tras escuchar su versión sobre la demanda por pensión alimenticia en su contra.

Compartir

En el reciente capítulo de Podemos Hablar, Catalina Pulido y Mauricio Israel protagonizaron un fuerte cruce, luego de que el comentarista deportivo entregara su versión con respecto a la demanda por pensión alimenticia que enfrenta.

Al comienzo del programa, Israel conversó con Diana Bolocco y dio más detalles sobre la demanda, la cual tiene el objetivo de fijar el monto por medio de tribunales. De acuerdo a su explicación, el comunicador sostuvo que pagaba cerca de $300 mil al mes, lo cual corresponde a su jubilación, mientras que percibe alrededor de $700 mil por su trabajo en la TV.

“Al existir una demanda, que yo no he visto todavía, por lo tanto no puedo comentarla (…) No he sido notificado“, partió diciendo Mauricio Israel. Ante esto, Cata Pulido dijo: “Me parece rarísimo que no te hayan notificado“.

Mientras iba avanzando el programa, el comentarista deportivo comentó que intentó tener una mediación, pero que no se pudo materializar debido a una orden de alejamiento que tenía en su contra por parte de su ex pareja, Marisol Gálvez y su hija.

Sin embargo, Pulido cuestionó su relato: “Perdón, uno para tener una medida cautelar como el alejamiento de tu hija (…) tiene que haber algo puntual y grave“, dijo.

A lo que agregó: “Esto no es una sentencia porque yo me levante en la mañana y dije ah, no quiero que el papá de mi hija la vea (…) por lo menos tiene que haber de por medio una denuncia, un abogado, es muy raro todo esto”.

Bajo este contexto, Israel detalló que “aparentemente es por amenazas (…) porque ella salió en la prensa diciendo que yo la había amenazado. Yo pude demostrar acá en aquella oportunidad en realidad el que había sido amenazado había sido yo”.

“Ella saca de contexto un audio que yo le mando a una persona que me estaba agrediendo violentamente“, aseguró.

El duro cuestionamiento de Catalina Pulido a Mauricio Israel

Posteriormente, Cata Pulido cuestionó e interpeló duramente a Mauricio Israel luego de que diera su versión sobre el pago de la pensión de alimentos. “Yo quiero preguntarte algo, tú dices que ganas 700 mil pesos, de los cuales 300 se los das a tu hija. ¿Cómo vives tú con 400 lucas en este país? Para dictarles clases de economía“, planteó la actriz.

“Yo vivo con mis padres. Paso mucho tiempo también en casa de Paola. No tengo mayores gastos, tengo una vida súper austera, me acostumbré a vivir así. Yo he pasado buenas y malas, tuve y tampoco no he tenido”, replicó el comunicador.

A lo que añadió: “Los tribunales de justicia tienen las atribuciones para poder determinar exactamente cuáles son mis ingresos“.

Pese a esta explicación, la actriz volvió a la carga: “Pero Mauricio, si todos sabemos que uno hace la cuchufleta. Si yo tengo dos ex maridos, a mí no me vengas con cuestiones“.

“¿Tú me estás diciendo que tú crees que yo estoy engañando…?”, contestó Israel.

“Perdóname, yo no te creo. Discúlpame, pero no te creo. Y ¿sabes por qué me duele? Me duele por el menor de edad, porque entre ustedes dos, la mamá, el papá sáquense de las mechas, me da lo mismo, pero los hijos son los que pagan y eso es muy terrible porque ella no necesita tu plata, necesita tu afecto y tu presencia”, cerró Catalina Pulido.