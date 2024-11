29 de Noviembre de 2024

Ex esposa de Mauricio Israel lo demanda por pensión alimenticia: “Vivo en dos piezas”

Esta no es la primera vez que la ex esposa de Mauricio Israel deja en evidencia al panelista, ya que meses atrás reveló la respuesta que recibió cuando le solicitó apoyo para solventar los gastos del tratamiento médico de su hija: "Yo ya no tengo plata".

Compartir