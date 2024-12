Titi Ahubert revela su conversación con Daniel Sauer tras su estreno en Arsmate: “Me miró con ojitos de pena”

2 de Diciembre de 2024

Tras vender a sus mascotas, ahora la ex modelo incursionará vendiendo contenido para adultos.

Titi Ahubert, una de las fundadoras de la farándula en Chile, anunció su llegada a las plataformas de contenido para adultos Arsmate, como una forma de generar ingresos desde que su esposo, el empresario Daniel Sauer, está en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.

La otrora modelo reveló a LUN los detalles de la conversación que tuvo con su familia y su marido, cuando les comunicó que quería vender contenido erótico en internet.

“Hace como un mes dije basta. Yo lo perdí todo y, como lo perdí todo, no tengo nada más que perder. Y eso es súper importante saberlo y tenerlo claro”, indicó Titi Ahubert.

La también periodista apuntó que su aterrizaje a Arsmate se produjo a través de una agencia de publicidad, reiterando que “no estoy generando lucas y tengo una familia, tengo que pagar luz, agua, gas… necesito trabajar y me lo tomo como un trabajo”.

Ahubert sostuvo que su llegada a la plataforma de contenido para adultos se alinea con su trayectoria como modelo, recalcando que “no tengo rollo con el cuerpo y cuando uno se vuelve vieja, menos te importa”.

“Yo lo hablé con mis hijos y están todos apoyándome. Ellos saben que lo hago por el bienestar de la familia. La decisión la tomé también porque hoy en día tengo que sacar adelante a mi familia y la tengo que sacar por muchos años más. Creo que ya es la hora de ponerme las pilas y trabajar”, argumentó.

Consultada sobre la reacción que tuvo su esposo Daniel Sauer al contarle su decisión, reconoció que “me miró con unos ojitos de pena”, pero “le dije: Discúlpame, pero necesito trabajar para sacar adelante a esta familia (…) tómalo o no. Él ahora lo entiende perfecto, no tiene problemas. De hecho, me dijo que si el día de mañana lo necesita, quizás también lo hace y hasta hacemos una colaboración”.

“Ya no le tengo miedo a la vida. Quizás esto era lo que tenía que aprender: a decir que sí puedo sola con mis hijos. Sí puedo, porque ya me ha pasado de todo”, expresó Titi Ahubert.