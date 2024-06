“Me rompes el corazón”: la carta de Daniel Sauer a Titi Ahubert que terminó con una denuncia de amenazas

4 de Junio de 2024

Titi Ahubert detalló que su marido la involucró en el esquema de defraudación por el cual se encuentra en prisión preventiva, apuntando que incluso falsificó su firma.

Daniel Sauer, uno de los involucrados en el caso Factop y que salió a la luz por sus audios con el abogado Luis Hermosilla, le envió una carta a su esposa, la ex modelo Titi Ahubert, desde la prisión preventiva, lo que terminó con la otrora figura de la TV denunciando a su pareja por amenazas.

Según precisó MegaNoticias, el empresario formalizado por delitos tributarios, estafa reiterada y lavado de activos, le cuestiona a Ahubert que lo quiera demandar en una de las aristas de la investigación.

“Fuiste a ver a un abogado para demandarme, tú no tienes nada en Las Brujas, deja de hacer cagadas (…) yo no voy a seguir aguantando más, supe que entregaste mis relojes a abogados, estás haciendo puras cosas locas, por favor para de hacerme daño, me tienes hecho mierda”, le escribió Sauer.

Ante esto, la otrora animadora recurrió a Carabineros para presentar una denuncia por amenazas en contra de su cónyuge.

En su declaración, Titi Ahubert recordó que cuando la policía llegó hasta su hogar para detener al empresario, éste le indicó que dijera que no se encontraba, mientras que la pesquisa terminó con la incautación de $800 mil en efectivo y US$4 mil dólares que tenía para sus gastos.

En esta línea, acusó a Daniel Sauer de no dejarla trabajar, lo que terminó en su salida anticipada del reality Mundos Opuestos 2, en 2013.

Acusaciones de falsificación contra Daniel Sauer

Junto con ello, Titi Ahubert detalló que su marido la involucró en el esquema de defraudación por el cual se encuentra en prisión preventiva, apuntando que incluso falsificó su firma.

“Sin tener conocimiento de nada, ya que fui dueña de casa, me enteré en el Tribunal que creó una empresa falsa de nombre Las Brujas (…) Yo nunca firmé un documento de esta supuesta empresa falsa, mi esposo falsificó mi firma, solicito al tribunal los peritajes pertinentes para la investigación”, aseveró.

Ante estos antecedentes es que presentó una querella por falsificación y uso malicioso de instrumento público en contra de quienes resulten responsables de estos hechos.