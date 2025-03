VIDEO – Titi Ahubert revela la desesperada petición que le hizo a Daniel Sauer por sus hijos

14 de Marzo de 2025

La ex modelo hará varias confesiones sobre su estado de salud actual y sus últimas visitas a su esposo en Podemos Hablar.

En el próximo capítulo de Podemos Hablar, Titi Ahubert revelará los difíciles momentos que ha vivido en el último tiempo, luego de que pusieran su casa en remate, mientras su esposo, Daniel Sauer, sigue siendo investigado por al Caso Factop.

Luego de que el empresario cumpliera casi un año en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber, la periodista desclasificó no solo las complicaciones económicas que ha enfrentado, sino también cómo su salud ha sufrido a raíz de esta situación.

De su salud a Daniel Sauer: las confesiones Titi Ahubert en Podemos Hablar

En conversación con Diana Bolocco, Titi Ahubert se sinceró y comentó que actualmente está pesando 44 kilos. “Estoy muy estresada y así es muy difícil mantener un peso estable”, manifestó la ex modelo, quien también reveló haber vivido un percance en la vía pública a raíz de su estado de salud.

“Me desmayé en la calle… Estaba con uno de mis amigos, íbamos a comprar el uniforme escolar de mi hija y me desmayé”, confesó.

En cuanto a la venta de su casa, la mujer de 53 años explicó: “El remate al final no se realizó, no hubo gente que quisiera la casa”. Junto a esto, añadió que no sería fácil sacarla de allí, ya que “aquí hay un usufructo y un bien familiar a favor de mis hijos y de mí, entonces el tema de dejar la casa en este momento no lo veo posible… O sea, no tengo nada. Lo único que tengo son mis hijos”.

Uno de los momentos más impactantes durante la entrevista será cuando Ahubert revele cómo han sido sus últimas visitas a su marido, Daniel Sauer, en Capitán Yáber, asegurando que su estado actual la preocupa profundamente.

“A mí me impactó. A Daniel nunca en mi vida, jamás lo vi llorar, nunca, ni siquiera cuando se murió su mamá”, agregando que “él estaba como ido, con todo mojado y ni siquiera nos miró… Yo creo que está con una enfermedad, porque las enfermedades psiquiátricas no se notan y él está con una depresión severa”.

Por último, la comunicadora confesó que, al verlo en ese estado, le hizo una importante petición: “Que no iba a atentar contra su vida, por sus hijos”.

Todas sus declaraciones podrán ser vistas este viernes 14 de marzo a las 22:30 horas a través de las pantallas de Chilevisión.