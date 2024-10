19 de Octubre de 2024

Titi Ahubert revela el drama económico que vive tras arresto de Daniel Sauer: vendió a sus mascotas

“Duermo pésimo, todos los días duermo mal, todos los días me pegunto, ¿qué voy a hacer?”, indicó la ex figura de farándula, quien recalcó que "esto es una pesadilla que no termina. Imagínate que de la noche a la mañana te quiten a tu marido, al hombre de tu vida”

