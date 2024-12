VIDEOS – El Señor de La Querencia: así fue la muerte de Leontina que cambió de la versión original

5 de Diciembre de 2024

Mega sorprendió con este cambio a un día del gran final de la teleserie nocturna.

El Señor de la Querencia vive sus instancias finales y en el capítulo 77, que fue emitido la noche del domingo, vimos el triste desenlace que sufrió Leontina (Luz Valdivieso). Pese a la lealtad que le demostró durante toda la historia, la ama de llaves de los Echeñique murió a manos de su patrón.

Luego de haber sido liberado por la mujer y estando a punto de escapar de La Querencia, José Luis (Gabriel Cañas) se detuvo y decidió no dejar sus tierras. “Yo no tengo por qué huir“, dijo, para luego plantear que “usted Leontina, me puede servir”.

“Dios me habló, me dijo que usted era fiel y leal. ¿Lo recuerda?“, le preguntó José Luis, para luego darle un beso. “Dios me mostró un camino. El Todopoderoso es infinito en su bondad. Yo voy a seguir su camino, Leontina“, agregó, para luego volver a besarla, acorralándola contra un árbol.

Al instante, Echeñique tomó a Leontina por el cuello y comenzó a ahorcarla, mientras ella intentaba por todos los medios soltarse. “Gracias”, le dijo y no la soltó hasta cerciorarse de su nueva víctima estaba sin vida.

La muerte de Leontina en El Señor de la Querencia en su versión original

La muerte de Leontina (Bárbara Ruiz-Tagle) en el remake de El Señor de la Querencia es muy distinto al que se emitió en 2008 en la versión original de TVN.

En ese entonces, la mujer junto a José Luis (Julio Milostich) también arrancarían, pero él se niega a dejar sus tierras. Es aquí donde comienzan los cambios, puesto que el discurso que le entrega el villano es completamente distinto.

Ya completamente fuera de sí, Echeñique comienza a desconfiar de su ama de llaves, asegurando que fue el mismo Dios el que le dijo que lo traicionaría.

“No le creo nada. Usted lo que va a hacer después de esto es entregarme. Usted, Leontina, está coludida con el resto para perjudicarme. ¡Dios me lo dijo! Pero ya no le temo a nada ni a nadie. El Señor Todopoderoso es infinito en su divina bondad. Él me dijo exactamente lo que tengo que hacer”, dijo, sacando un revolver y apuntando a la mujer.

Pese a que intentó escapar, Leontina recibe un disparo por la espalda, lo que le terminó quitando la vida.