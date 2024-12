Simón Pesutic y su presencia en TV: “No vengo de una familia de actores ni directores”

6 de Diciembre de 2024

Su arribo a la TV se dio luego que su padre, Mauricio Pesutic, le consiguiera una prueba de cámara ante la directora María Eugenia Rencoret.

Compartir

Simón Pesutic vive un promisorio presente en la TV, ya que es rostro habitual en las telenovelas de Mega y en la actualidad es uno de los protagonistas de Nuevo Amores de Mercado, la adaptación a la icónica producción de TVN que fue emitida en 2001.

El actor de 31 años, que da vida a Ignacio Valdés, fue entrevistado por Revista Sarah, en la cual se refirió a a su presencia en pantalla, aseverando a que se debe a su disciplina.

“Si hay algo que me ha mantenido aquí tiene que ver con la disciplina, con la constancia y con ser trabajador”, declaró Pesutic.

En esta línea, el hijo del reconocido actor y director de teatro Mauricio Pesutic recalcó que “yo no vengo de una familia de una familia de actores ni directores, mi carrera no ha estado protegida por una cuna que me haya albergado”.

Simón Pesutic debutó en las pantallas a los 18 años en El Laberinto de Alicia y tras ello sumó participaciones en producciones como Pobre Rico (2012), Mamá Mechona (2014), Papa A La Deriva (2015), Si Yo Fuera Rico (2018), Generación 98 (2023), Secretos de Familia (2024) y El Señor de la Querencia (2024), entre otras.

Su arribo a la TV ocurrió luego que su padre, Mauricio Pesutic le consiguiera una prueba de cámara ante la directora María Eugenia Rencoret, en ese entonces en TVN, cuando aún no dejaba la enseñanza media.

“Postuló a la Chile, quedó en el número uno de los que postularon, de 70 postulantes, y justo lo llamaron de Pobre Rico. Yo le dije: hazte este papel, porque no te va a tocar otra vez, es como para ti. Y lo hizo y ahí está”, recordó en su momento el popular Chinga’o.