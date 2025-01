Claudia di Girolamo y amenazas a Simón Pesutic: “Qué poder e interés podría tener yo para destruir la carrera de una persona”

Actualizado el 28 de Enero de 2025

La otrora protagonista de teleseries como La Fiera o Romané fue citada nuevamente para responder a estas palabras ante la Justicia, descartando de plano lo expresado por Verónica Neumann.

Compartir

Polémica generaron las palabras de Verónica Neumann, quien en su declaración judicial, en el marco de la acusación de abuso sexual presentada por Raffella di Girolamo en contra de Cristián Campos, apuntó a supuestas amenazas a su hijo Simón Pesutic.

La periodista precisó en su testimonio entregado el 17 de octubre pasado que Pedro Campos llamó a Pesutic y le entregó el siguiente mensaje: “Le dijo que, si yo declaraba, su madre, Claudia di Girolamo, se encargaría de acabar con su carrera”.

En vista de esta situación, la otrora protagonista de teleseries como La Fiera o Romané fue citada nuevamente para responder a estas palabras ante la Justicia, descartando de plano lo expresado por Verónica Neumann.

“A su pregunta, nunca supe de la supuesta llamada de mi hijo Pedro Campos a Simón Pesutic, nunca me enteré. Y de la supuesta amenaza a que se refiere Neumann a través de su hijo Simón no me coincide con el carácter de mi hijo Pedro quien es una persona pacífica y dialogante”, precisó Di Girolamo al juez, consignó La Tercera.

La actriz dejó en claro que Pedro Campos “jamás me hizo un comentario respecto que María Neumann declararía en ésta causa, ni de la supuesta llamada al hijo de ella. Y por otra parte siendo seria y realista, qué poder e interés podría tener yo para destruir la carrera de una persona”.

Claudia di Girolamo además se refirió al consumo de drogas de Raffaella, indicando que “yo nunca supe ni tuve conciencia de que Raffaella consumiera alguna droga, tampoco recuerdo ningún llamado de mi ex suegra la señora Rosa Ibar. Quiero además aclarar que mi relación con la señora Rosa Ibar era muy distante desde mi separación con el padre de Raffaella (Ismael Frigerio), a pesar de que yo sabía que Raffaella la amaba mucho y ella amaba mucho a Raffaella, insisto no recuerdo ese llamado telefónico”.

En tanto, descartó que Cristián Campos le haya consignado que Raffaella di Girolamo debía ir a terapia en su juventud, apuntando que “nunca me hizo presente Cristian ese comentario, sobre la necesidad de que Raffaella en su adolescencia necesitara una terapia y reflexionando sobre eso vuelvo a la pregunta que hice en mi primera declaración con respecto a que si él consideraba que mi hija necesitaba tratamiento de algún tipo, ¿Por que durante lo que el acusa, que fueron 14 años de sufrimiento (desde que Raffaella aseguró que lo denunciaría) no fue capaz de llamarme o reunirse conmigo para informarme lo que ocurría?”.