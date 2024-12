VIDEO – Mariela Sotomayor relata inéditos episodios de VIF de su ex marido: “Fui pateada, ahorcada y escupida”

Actualizado el 7 de Diciembre de 2024

La periodista aseguró que durante sus 12 años de matrimonio fue víctima de maltrato y violencia física grave.

Mariela Sotomayor ocupó su espacio en Only Fama para dar cuenta de la violencia intrafamiliar que habría sufrido durante su matrimonio con Felipe Salinas, luego que se consultara sobre las acusaciones de estafa que pesan sobre su hermana.

La periodista indicó que “con mi hermana tuvimos grandes problemas, grandes discusiones. Nosotras éramos muy unidas y ahora estamos 100% separadas”.

Junto con ello, fue consultada sobre su infidelidad con un amigo de ambas, asegurando que sí ocurrió pero solo cuando la relación con su ex marido se había deteriorado y era víctima de violencia.

“Durante los 12 años que estuve casada, yo fui víctima de maltrato y de violencia física grave. Aparte de violencia psicológica y violencia verbal, viví situaciones horribles, espantosas, que yo nunca he querido comentar, porque yo nunca he querido lucrar con mi desgracia, nunca”, relató.

Mariela Sotomayor expresó que “a pesar que yo habría podido contar estas cosas, y salir en la portada de un diario, cuando estas cosas pasaron, lo único que esperaba es que nunca nadie supiera esto y tuve que esconderlo también de mis niños, porque todas estas circunstancias pasaron en un entorno que estábamos (juntos) como familia”.

En esta línea, aseguró que un día Felipe Salinas llegó ebrio a la casa y “toma mi tarjeta, porque yo siempre fui la persona que mantuvo mi casa, no me da vergüenza decirlo, yo siempre he trabajado sola por mi familia, y, en ese minuto, él procede a agredirme a mí”.

“Él me hizo cosas horribles, pero como soy tan tonta, porque la verdad no existe otra palabra para poder explicar cómo una persona vivió esto y perdonó una y otra vez (…) Yo fui pateada, ahorcada y escupida. Me encerraban para pegarme. Yo nunca quise contar esto y por mis hijos he tratado de obviar esto”, sentenció.