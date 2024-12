VIDEO Y FOTO – Daniela Aránguiz desmiente a Claudia Schmidt y descarta haber filtrado correos de Valdivia

3 de Diciembre de 2024

La ex Mekano pidió que dejaran de meterla "en cosas que no tengo nada que ver, por favor".

Daniela Aránguiz se defendió de la acusación que lanzó Claudia Schmidt en Zona de Estrellas, luego de que la sindicara como la responsable de la filtración de los correos electrónicos de Jorge Valdivia.

En los últimos días, programas como Only Fama dieron a conocer el contenido de los mensajes que recibió el ex futbolista de parte de su ex pareja, Maite Orsini, en el que le aseguraba que era capaz de renunciar a la política con tal de recuperar la relación que tenían.

Según expuso Mariela Sotomayor, la diputada “le solicita que deje los errores atrás, le pide que partan de cero e incluso prometiéndole que si él se queda con ella, es capaz de dejarlo todo, sin miedo a perder todo, incluso renunciar a su partido“.

El tema fue abordado en el programa de Zona Latina, donde Claudia Schmidt planteó que “existe la duda” si Jorge Valdivia “le dio antes de entrar a prisión” los correos a Daniela Aránguiz, “o si Daniela se lo sacó de algunas de sus computadoras o algo”.

“Existe esa duda, tengo entendido también que al parecer la abogada de Jorge Valdivia estaría tratando de investigar este tema, pero hay tanta historia, que yo ya no sé qué creer (…) Todo el país sabe que Daniela ha hecho lo imposible para destruir a Maite Orsini“, agregó.

“¡Basta de falsedades!”

Ante las declaraciones de Claudia Schmidt, Daniela Aránguiz se valió de su cuenta de Instagram para responder y desmentir el haber filtrado los correos de Jorge Valdivia.

“¡Basta de falsedades! Yo no tengo nada que ver, no vivo con Jorge hace dos años y no tengo acceso a nada de sus cosas personales, así que no me metan en cosas que no tengo nada que ver por favor“, reclamó la ex Mekano.