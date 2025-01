VIDEO – Daniela Aránguiz cuestiona duelo de Caszely por su esposa y lo tilda de “egoísta”

Actualizado el 5 de Enero de 2025

Carlos Caszely estuvo invitado en el programa Only Fama de Mega para referirse al duelo que mantiene por la partida de su esposa, María de los Ángeles Guerra, luego de casi tres años, donde fue cuestionado por Daniela Aránguiz.

En la oportunidad, Caszely indicó que “estoy medio loco. Le hablo. Le hablo al aire porque el aire es mi amigo, porque yo sé que el aire es amigo del viento, porque el viento llega hacia su estrella luminosa que ella dijo que iba a ser, para que llegue hasta ella y poder respirar un poquito más”.

Sin embargo, sus palabras fueron criticadas por Daniela Aránguiz, quien calificó al ídolo del fútbol chileno de “egoísta” por seguir recordando a su esposa y de paso tildó de “populistas” a sus compañeros de panel por conmoverse con su testimonio.

“Creo en el amor, y creo en el amor definitivamente, pero siento que, con todo el cariño lo estoy diciendo, tú sufrir tanto, tanto, tanto tiempo, es súper egoísta para tu familia. Y perdón que lo diga, porque sé que ustedes quieren decir lo que la gente quiere escuchar…”, expresó la ex esposa de Jorge Valdivia.

Daniela Aránguiz expresó que “yo no estoy diciendo cómo alguien tiene que vivir su pena”, para proceder a decir cómo Carlos Caszely debe vivir su duelo.

“Estoy diciendo que mi manera de pensar, que no estoy equivocada porque también puedo tener una manera de pensar diferente, y sufrir tantos años, porque estamos hablando de años, es ser súper egoísta con el alrededor de tu vida; con tus hijos, con tus nietos, porque la vida continua. Estando tú o no está estando, la vida sigue ocurriendo”, indicó la ex Mekano.

En esta línea, aprovechó para aconsejar a Caszely sobre cómo debe enfrentar el dolor de la pérdida de su esposa.

“La pausa te la tienes que dar y tienes que sufrir lo que tienes que sufrir… Vivir en una pena eterna no es vivir. Lo siento… En mi casa me enseñaron que uno llora tres días”, sentenció.