VIDEO – “Tengo que ser feliz”: la profunda y emotiva reflexión de Mariana Derderian a siete meses de la muerte de su hijo

Actualizado el 10 de Diciembre de 2024

La actriz Mariana Derderián usó su cuenta de Instagram para reflexionar sobre la muerte desde "un lugar muy lindo, un lugar luminoso", según aseveró.

A poco más de siete meses de la muerte de la muerte de su hijo Pedro en un incendio en su casa, la actriz Mariana Derderián compartió este martes una profunda reflexión que emocionó a sus seguidores y recibió múltiples muestras de apoyo a través de su cuenta en Instagram.

En el video que compartió con sus seguidores, la actriz dejó en claro que pese al dolor de la pérdida, “prefiero agradecer por lo que sí tuve“.

“Si a mí me hubieran dicho Mariana Elige: o tienes un hijo durante seis años y este va a ser el desenlace, o no lo tienes nunca, yo hubiera elegido sí, lo quiero tener. Y lo hubiera elegido mil veces, siempre lo hubiera elegido”, inició sus palabras.

“Entonces, cuando me paro desde ese lugar y veo todo desde esa perspectiva pienso que prefiero agradecer por lo que sí tuve, por esos seis años maravillosos que sí existieron, en vez de lamentarme por lo que pudo haber sido, por lo que yo di por hecho, por lo que yo imaginé, por lo que soñé”, continuó con su reflexión sobre los duros momentos que ha debido atravesar tras el deceso de su hijo, el 8 de mayo pasado.

“Nunca pensé que esto iba a ocurrir, la verdad. Entonces, quisiera transmitirles eso, que más vale agradecer“, enfatizó.

También reconoció que “lo otro que me pasa es que siento que he tenido mucha pena, por supuesto, y la voy a tener siempre, no creo que me vaya a morir sin pena, me voy a morir de luto también“.

Mariana Derderián quiere que el dolor “valga la pena”

Sin embargo, a pesar que ese dolor apuntó que “tengo que ser feliz, porque lo voy a honrar, y porque se lo debo a mi hija y a mi familia, que se quedó. Y también me lo debo a mí“.

Añadió que “tengo que hacer que esto valga la pena. Y cuando uno dice que valga la pena, es literal. Que valga la pena, o sea, que toda la pena, la tristeza, el dolor que he sentido, siento y sentiré tiene que tener un valor. Y en ese sentido tiene que transformarse en algo. ¿Y en qué transformo todo este dolor y pena que he tenido? Tengo ganas de hablar de la muerte, pero desde un lugar muy lindo, un lugar luminoso… quiero darle luz, porque la sociedad en que nacemos es muy responsable de cómo nosotros vivimos la muerte“.

“Si uno empieza a ver otras culturas, otros países, otras religiones y cómo enfrentan estos momentos en sus vidas, hay distintas sabidurías. Les aseguro que si estuviéremos en la India, si yo hubiera nacido en la India, no estaría como estoy, o en Ghana, o en México, bastante más cerquita y que tiene una sabiduría preciosa”, complementó.

Finalmente, Mariana Derderián planteó en su reflexión que “cuando tienes una relación con la muerte, mejora la vida. Estás mas consciente del aquí, del presente, del ahora, del gozarla. Esas cosas chicas por las que nos aproblemamos desaparecen, y todo te empieza a importar nada y solamente cachas lo que importante son dos cosas: la salud y los afectos, y no hay nada más importante“.