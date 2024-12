VIDEO – “Ha sido un camino súper duro”: Tonka Tomicic rompió el silencio sobre el Caso Relojes

Actualizado el 15 de Diciembre de 2024

La ex animadora de Canal 13 Tonka Tomicic reconoció que tiene proyectos, pero dijo que no pueden ver la luz hasta que se resuelva el Caso Relojes.

Tonka Tomicic reapareció el fin de semana y admitió que creía que iba a extrañar más la televisión, pero aseguró que “la verdad es que no, ni la prendo”, mientras que respecto a lo que ha vivido tras conocerse el Caso Relojes, dijo que “siento que me ha ayudado no estar en la tele“.

La ex animadora de Canal 13, que luce un look renovado, también aseveró que está bien y que tiene varios proyectos en carpeta, pero admitió que “nada puede ver la luz hasta que no tenga una salida o una solución el tema judicial. Espero que eso sea lo más pronto posible para poder rearmarme en la parte profesional y personal”, añadió.

Entrevistada para el programa Only Fama, Tonka Tomicic reconoció que ha vivido un período complicado a raíz del Caso Relojes. “No ha sido fácil, para nada, ha sido un camino súper duro, pero he sacado muchas cosas en limpio“, manifestó.

Las reflexiones de Tonka Tomicic tras el Caso Relojes

En esa línea, la ex conductora de televisión aseguró que “no me identifico con las circunstancias que me rodean, creo que no soy eso. Frente a esa reflexión, también siento que a veces uno mira una película y se queda en el cuadro, viendo muy de cerca los eventos y los acontecimientos de tu vida. He aprendido a darle tiempo a los eventos y a poder mirarlos con distancia“, confidenció.

“Uno tiene que esperar cerrar ciclos para empezar de nuevo. Tengo que salir de mis puntos pendientes para rearmarme, y pensar en una nueva Tonka en lo emocional y profesional“, sostuvo a continuación.

Finalmente, la comunicadora reconoció que “me siento una mujer fuerte, una mujer íntegra, con energía, con muchas ganas de salir adelante. Esa es mi forma de ver la vida. Todos los días es una oportunidad para partir de nuevo y empezar de cero. En eso soy muy positiva“, concluyó.

Revisa la entrevista completa a Tonka Tomicic a partir de la hora y 48 minutos del video.