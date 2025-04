“No hay nada cerrado”: el incierto futuro laboral de Tonka Tomicic tras fallido debut en la radio

2 de Abril de 2025

Para este lunes se esperaba el debut de la animadora en Radio La Metro, pero, según se ha comunicado, un tema legal le impide firmar un contrato.

Luego de que la justicia decidiera no formalizarla por el Caso Relojes, Tonka Tomicic preparaba su regreso triunfal a los medios de comunicación y para este lunes 31 de marzo se esperaba su debut en Radio La Metro.

Según se había adelantado, la ex animadora de Canal 13 tendría un programa matinal en la emisora y contaría con diversos panelistas como Renata Bravo, Fernando Solabarrieta, Gonzalo Feito, María Gracia Subercaseaux, Pamela Le Roy, entre otros.

Pero lo que sería su esperado debut, finalmente no se concretó. Tomicic no debutó tras el micrófono y, al parecer, todo quedó en nada. Así por lo menos lo han dado a conocer en los últimos días diversos paneles de farándula.

De hecho, la misma Renata Bravo, que sería parte de la apuesta, consultó en la radio qué pasaría con el proyecto de Tonka Tomicic. Ahí le confirmaron que “ya no va”.

“Lo único que te puedo contar es que mientras no está todo zanjado con Fiscalía y este no entregue un documento oficial respecto al sobreseimiento de Tonka ella no firmará ningún contrato“, agregó la otrora comediante en Plan Perfecto.

Hace unos días, Michael Roldán se comunicó con la propia Tomicic, quien le confirmó al respecto que “aún no hay nada cerrado” y que “no existiría un contrato cerrado con la radio como se había especulado“.

Catalina Pulido, en tanto, indicó que hay “un tema legal” relacionado al Caso Relojes que le impide a la comunicadora firmar un contrato y que esto se solucionaría en unos 45 minutos.

Por último, Camilísima se comunicó con el círculo cercano de Tonka Tomicic, quienes le confirmaron que el proyecto en la radio “ya no va” y que se viene “algo bacán”, por lo que se especuló un posible regreso a la TV. Sin embargo, hasta el momento, nada confirmado.