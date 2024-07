Tonka Tomicic a la Fiscalía por el Caso Relojes: “Nunca le pedí explicaciones (…) quería que él fuera exitoso y se sintiera feliz conmigo”

12 de Julio de 2024

Tonka Tomicic acudió a Fiscalía el pasado 17 de julio para entregar su declaración por la investigación en contra de su ex marido.

En su declaración a la Fiscalía, en el marco del caso Relojes, Tonka Tomicic aseguró que ella era el soporte económico de la familia que formó junto a Marco Antonio López, más conocido como Parived, y que él “administraba los recursos que yo generaba”.

“Él tenía total acceso a mis cuentas corrientes, conocía mis claves bancarias“, consigna una de las 12 páginas que contienen el testimonio de la ex animadora de Canal 13, cuya diligencia realizó el pasado 17 de julio en la Fiscalía Occidente, al cual tuvo acceso T13.

En dicha instancia, precisó que si bien su sueldo mensual por su trabajo televisivo llegaba a los $40 millones, si sumaba eventos y trabajos publicitarios el monto aumentaba a $250 millones mensuales.

Respecto de su relación con Parived, Tonka relató que comenzó en 2002 y se casaron en 2014. “Fue una relación que se prolongó por 20 años“, recordó.

“En el periodo más intenso de mi actividad, mi rutina diaria fue trasladarme de la casa al trabajo y viceversa, no salía con amigas o amigos, salvo cuando salíamos juntos con Marco Antonio. Él llegó a conocer a todas las personas que interactuaban conmigo en el trabajo, respecto de los cuales me daba consejos. Y desconfiaba de los desconocidos que se me acercaban para conversar“, explicó.

Parived y la administración del dinero de Tonka Tomicic

Tonka Tomicic relató en su declaración a la Fiscalía que Parived se hizo cargo de la administración de su dinero en 2006.

“Una vez que consolidamos nuestra relación de pareja, él dejó de trabajar y se abocó íntegramente a mi persona, como pareja y como mi consejero espiritual, profesional y después como administrador de lo que yo ganaba“, manifestó.

En ese sentido, explicó que “desde el punto de vista económico, yo fui el soporte de la familia. Su negocio en el ámbito minero fue puro gasto y nunca prosperó como esperábamos. No obstante, yo siempre lo apoyé económicamente y nunca le pedí explicaciones (…) porque quería que él fuera exitoso y se sintiera feliz conmigo“.

En ese sentido, Tonka Tomicic admitió que Parived “tenía total acceso a mis cuentas corrientes y conocía mis claves bancarias. En estos temas nunca cuestioné sus decisiones o la forma en que administraba los bienes, hasta que el tema hizo crisis“.

Foto con el líder de la banda que robaba relojes

Cuando el fiscal Eduardo Baeza le preguntó por la foto en la que ella aparece junto al presunto líder de una banda dedicada al robo de relojes, Leonardo Álvarez, la animadora dijo no recordar el momento en que se la sacó.

“Es común para mí tomarme fotos con personas, promocionar productos y ayudar de esta manera emprendedores“, argumentó la modelo.

En la parte final de su declaración a la Fiscalía, Tonka Tomicic explicó que “durante mi desempeño profesional en la televisión abierta y en múltiples actividades en las que fui rostro de importantes marcas, logré ganar mucho dinero, que ingresó a cuentas corrientes bancarias. Dineros que en los hechos fueron administrados por Marco Antonio López, desde la sociedad que teníamos en conjunto y quien tenía toda mi confianza y amor“.

“Él manejaba mis claves bancarias, los cheques que yo firmaba y gestionaba los saldos de las cuentas corrientes para hacer el negocio minero que nunca fue exitoso, del que nunca conocí detalles. Pero quiero ser enfática en señalar que nunca supe ni participé del negocio de compra y venta de relojes y joyas de alta gama“, concluyó Tonka Tomicic.