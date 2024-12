“Me dio mucho miedo y pena”: María Luisa Godoy revela cuándo fue diagnosticada con cáncer

Actualizado el 17 de Diciembre de 2024

La periodista reveló que fue diagnosticada justo a tiempo para evitar que el cáncer avanzara.

La animadora de televisión María Luisa Godoy sorprendió al revelar que fue diagnosticada con cáncer de piel, luego de que le encontraran un melanoma en una de sus piernas.

En la edición más reciente de la Revista Velvet, la periodista compartió detalles de este desconocido episodio de salud, donde admitió que sintió la muerte como algo muy cercano. Sin embargo, gracias a una serie de estudios y a la rápida intervención de su equipo médico, actualmente se encuentra fuera de riesgo.

María Luisa Godoy revela la historia detrás de su cáncer

Según relató María Luisa Godoy, todo comenzó cuando notó un lunar con un bulto sospechoso que le dio la sensación de que algo no estaba bien. Sin embargo, confesó que nunca pensó en la gravedad del asunto.

“Nunca me imaginé que fuera una opción que pudiera tener algún tipo de cáncer”, reveló la animadora del Festival de Huaso de Olmué.

Sobre esto, la también conductora del Buenos Días a Todos se sinceró: “Me dio mucho miedo y pena. Esto fue un viernes y estuve todo el fin de semana muy golpeada, mirando a mis hijos y pensando en los diferentes escenarios que podían suceder. Fue súper fuerte por mis hijos”.

Godoy detalló que el proceso para extirpar el lunar y la cirugía para eliminar el cáncer de su cuerpo se llevó a cabo en el lapso de un mes. Afortunadamente, el cáncer fue detectado a tiempo y no siguió avanzando.

“He pensado tanto en la suerte que tuve. Si hubiera ido sies meses o un año después, mi escenario probablemente sería tan distinto. Y lo otro, es que yo no soy nada buena para tomar sol y desde un inicio sentí que era una tremenda advertencia al ritmo de vida que llevo”, reflexionó la periodista.

En es misma línea, afirmó que “sentí que la muerte me pasó por la nariz y me angustió mucho pensar en un mal escenario para mis niños. Las mamás somos demasiado importantes, sobre todo, en las edades que están ellos. Mis niñitas siempre me dicen en que a veces piensan en que yo muero y sienten que ellas no querrían seguir viviendo, me acordaba de esas frases…”.