VIDEO – “Me da tanta pena…”: así fue la despedida de María Luisa Godoy del Buenos Días a Todos

28 de Febrero de 2025

La animadora dejó el matinal y desde este lunes Monserrat Álvarez asumirá la conducción del matinal de TVN.

María Luisa Godoy, este viernes 28 de febrero, se despidió del Buenos Días A Todos tras casi nueve años en la conducción. A partir de este lunes 3 de marzo, será Monserrat Álvarez la que tome el mando del matinal de TVN junto a Eduardo Fuentes.

Acompañada de todo el equipo, la animadora dedicó algunas palabras tras revisar un registro con sus mejores momentos que vivió en el espacio.

“Esta era mi casa y ha sido mi casa por muchos años. Lo he pasado bien, he aprendido, pero también lo he pasado mal, es parte del trabajo”, señaló en primera instancia.

De igual manera, reconoció que “me da tanta pena dejar el matinal, me han tocado años, del Estallido Social o la pandemia, que han sido muy duros, pero creo que estos últimos dos han sido los mejores”.

Godoy aseguró que en el programa “tengo grandes amigos, me duele mucho no estar más en el día a día del matinal. Los compañeros me han entregado mucho amor, así que sólo decir gracias”.

Posteriormente, María Luisa Godoy, en su cuenta de Instagram, consignó un mensaje de despedida al cerrar su etapa en el Buenos Días A Todos.

“Me siento profundamente agradecida por todo lo aprendido, por el cariño que me entregaron, y por los grandes amigos que tuve la suerte de conocer a lo largo de este viaje. Las despedidas siempre son difíciles, pero también son una oportunidad para crecer, para reflexionar y para dar paso a nuevas aventuras”, señaló.